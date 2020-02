Con la lupa sobre las sicavs

De introducirse los cambios, “lo que pueden conseguir no es acabar con las sicavs, sino acabar con las radicadas en España, ya que en el resto de la UE van a seguir existiendo y dando trabajo a abogados, notarios, intermediarios, etc., europeos”, augura Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. En cuanto al número de accionistas, considera que se debería asumir el criterio de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que determina que el carácter colectivo de un vehículo de inversión no lo da el número de accionistas, sino su carácter abierto.

Cualquiera puede convertirse en accionista de una de estas sicavs acudiendo al MAB, y recuerda que la Ley de Inversión Colectiva obliga a estas sociedades a tener disponibles en el plazo máximo de siete días acciones para la compra o la venta. Es decir, “todo el mundo puede acceder a ellas”.