Los CEO del inmobiliario piden al nuevo Gobierno que no cambie las reglas sobre el alquiler y las socimis

La palabra en el sector inmobiliario para el año que comienza es moderación. Las previsiones se rebajan en lo que comienza a ser el fin o la madurez del ciclo alcista y las dudas surgen para las empresas en varios aspectos del que previsiblemente desde hoy será el nuevo Gobierno progresista, sobre todo en relación a la fiscalidad de las socimis, el tope en los precios de los alquileres pero también en medidas que pueden agravar la desaceleración. Los consejeros delegados de las mayores cotizadas y los representantes empresariales revelan a Cinco Días cómo afrontan 2020.

“España lleva varios años disfrutando un contexto de creación de empleo, consumo y actividad industrial en los niveles más altos de Europa, indicadores todos ellos que han sustentado alzas importantes en los mercados de oficinas, centros comerciales y logística. Para 2020 pensamos que estos indicadores seguirán en territorio de crecimiento aunque a tasas menores que las alcanzadas en los últimos años. Va a ser un ejercicio en el que el ciclo inmobiliario continuará recorriendo la segunda parte de la fase alcista”, apunta Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.

“El inmobiliario cotizado se ha convertido en uno de los motores de la recuperación económica. En 2020 entramos en una parte más madura del ciclo, pero aun así puede seguir desempeñando un importante papel de apoyo al crecimiento económico”, coincide Miguel Pereda, consejero de la socimi Lar España y consejero delegado de Grupo Lar. Para este directivo, el reto del sector es “afianzar fundamentalmente un modelo de crecimiento sostenible a largo plazo”.

“Esperamos una moderación de los ritmos de crecimiento de precios y demanda en línea con la desaceleración de la economía. Veremos heterogeneidad geográfica, con zonas de crecimiento moderado y otras donde no habrá apenas crecimiento”, incide Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de la centenaria promotora de viviendas Metrovacesa.

“El año que comienza será un ejercicio de moderación, donde veremos cómo los precios continúan la tendencia de estabilización que ya hemos visto en 2019”, coincide Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes. Sobre el nuevo Ejecutivo, este directivo explica que lo importante para el sector es tener un contexto político y regulatorio estable, y que “no impliquen cambios constantes que generen incertidumbre y alejen la inversión”. En ese sentido, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de establecer topes para los precios de alquiler, “es posible que produzca un efecto contrario al que busca y pueda provocar una reducción del número de viviendas en alquiler”, debido a las dudas de los propietarios.

“2020 será el año de la madurez del nuevo sector inmobiliario, un mercado que seguirá al alza, y rumbo a la estabilización y normalización. Tras años de fuerte crecimiento, encaramos una fase de crecimiento moderado. Seguiremos en un ciclo alcista en el que pueden registrarse correcciones puntuales y que estará alejado de incrementos fuertes y caídas pronunciadas”, opina, por su parte, David Martínez, consejero delegado de Aedas. Y tiene un mensaje para el futuro Gobierno: “Le apremiamos a contar con la opinión, colaboración y asesoramiento de los principales actores del sector y nos ponemos a su disposición para abordar temas como el acceso de los jóvenes a la vivienda, un problema que deberá solucionarse con una estrecha colaboración público-privada”, añade.

Pero el sector también está preocupado por el cambio en la fiscalidad de las socimis, para tributar por Sociedades en la parte no redistribuida en dividendos, que no afectará a las grandes empresas porque reparten todo el beneficio contable, pero que sí puede crear inseguridad entre los inversores foráneos. “La existencia de socimis no son una anomalía de España y existen como incentivo del sistema de ahorro de cualquier país. Componen una historia de éxito en la generación de riqueza y empleo y no es positivo ser el primer país en variar la fiscalidad del ahorro y dejar una norma consolidada en todos los países y economías de nuestro entorno”, incide Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.

“El programa económico del nuevo gobierno lleva aparejadas fuertes medidas recaudatorias que pueden acabar afectando los ritmos de crecimiento empresariales y el consumo de los particulares. Esto tendrá sus consecuencias en el mercado inmobiliario terciario, pues se puede ralentizar la demanda de espacio de oficinas y el consumo en centros comerciales y en el canal online, que afectaría a la logística”, explica Clemente, de Merlin. “Las reformas apuntadas en el ámbito laboral pueden reducir a medio y largo plazo la competitividad de nuestra fuerza laboral, que, tras los sacrificios de la anterior reforma, ha pasado a ser una de las más productivas de Europa, y uno de los mayores impulsores de la recuperación que disfrutábamos”, añade.

Ismael Clemente (Merlin): “Estamos sembrando el crecimiento del futuro” “2020 es un año de obras para nosotros y de sacrificio parcial del corto plazo en aras de un futuro mejor”, aclara Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin sobre planes para este año. “Estamos vaciando edificios para poder acometer las reformas, eso afecta al flujo de caja de forma puntual y es importante que el inversor comprenda que estamos sembrando hoy el crecimiento del futuro”, apunta el directivo de la socimi del Ibex, que el pasado año entró como socio minoritario en Distrito Castellana Norte (promotora de la Operación Chamartín). Sobre el cambio en la fiscalidad de las socimis, lo tiene claro: “El simple hecho de cambiar sin especial necesidad aspectos de la normativa conlleva una enorme intranquilidad para los inversores de fuera, que nos preguntan cómo es posible que se modifique solo seis años después de su entrada en vigor un régimen que en el resto de economías donde invierten nunca ha cambiado”.

Pere Viñolas (Colonial): “Nuestro objetivo es mantener la estrategia de mejora de activos” Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial es optimista respecto al segmento en el que trabaja la inmobiliaria: “Nuestro sector, el de las oficinas, presenta unas previsiones óptimas con una demanda muy potente en línea con el desarrollo de la actividad económica”. Recuerda al nuevo Ejecutivo, al que desea suerte, la importancia de sus funciones “para el mantenimiento de la confianza de los mercados, un elemento fundamental para la generación futura de riqueza y progreso”. “Nuestro objetivo es seguir manteniendo nuestra estrategia de desarrollo, basada en la mejora de la calidad de los activos y del rigor en nuestras finanzas, que nos ha permitido alcanzar un notable crecimiento del valor de la compañía”, recalca Viñolas. Para el directivo, el principal reto es adecuar la oferta de oficinas a la nueva demanda en la que concurren cambios en los hábitos de trabajo, sumando a la oferta tradicional, su marca de espacios flexibles a Utopicus.

Miguel Pereda (Lar España): “A largo plazo la inversión en centros comerciales es rentable” La socimi Lar España se ha especializado como propietario de grandes centros comerciales, un sector castigado en Bolsa ante las dudas sobre las tiendas frente al negocio online. “El reto de quienes nos dedicamos a retail es convencer a los inversores de que, a largo plazo, la inversión en centros comerciales de calidad es una de las opciones más rentables y estables de todo el mercado”, asevera. “Seguiremos priorizando la capacidad de generar ingresos y la rentabilidad de nuestros accionistas. Queremos seguir innovando en la revolución digital”. Afirma que sobre la fiscalidad de las socimi que a día de hoy, cerca de setenta países mantienen regímenes similares al de las socimis españolas, el caso más reciente Portugal. “Cuanto más equiparados estén nuestros vehículos de inversión a los de los países más desarrollados, más fácil será que la inversión internacional en inmobiliario mantenga su alto interés”.

Javier Basagoiti (Asocimi): “Un cambio en la ley será una desventaja de las socimis frente a las de UE y EE UU” Javier Basagoiti es el presidente de Asocimi, una asociación que agrupa a 23 de estas sociedades y ejerce como lobby del sector. Muestra su preocupación por los cambios propuestos por PSOE y Unidas Podemos en la fiscalidad de estas inmobiliarias. “Cualquier modificación de la legislación actual será interpretada como negativa por los inversores y situarían a las socimis españolas en una posición de desventaja competitiva respecto a los REITs europeos y americanos. Por ello, somos partidarios de que no haya modificaciones que puedan afectar a las inversiones en el sector”, afirma Basagoiti, también presidente de Corpfin. “Lo cierto es que las socimis llevan seis años de funcionamiento con éxito, en los que han contribuido a recuperar el mercado inmobiliario desde los niveles de la crisis y a consolidar y estabilizar un sector que gestiona los inmuebles destinados al arrendamiento con visión de largo plazo. En este sentido, se trata de un aliado importante de las Administraciones”.

Jorge Pérez de Leza (Metrovacesa): “Pondremos un mayor foco en clientes institucionales” “Metrovacesa reforzará su estrategia en 2020 manteniendo su apuesta por el cliente individual y poniendo mayor foco en clientes institucionales, teniendo en cuenta que estos actores se han convertido en una importante fuente de demanda”, explica Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa. Sobre los retos del sector habla de “los plazos de obtención de licencias, la transformación de suelo, la capacidad de la industria de la construcción y la estabilidad del sistema financiero”. Al Gobierno solicita estabilidad y “medidas necesarias que impulsen la creación de suelo promovible en zonas donde la demanda está insatisfecha” y “ayudas a la compra o alquiler de vivienda para los segmentos de población que no pueden acceder a la misma”. Sobre el alquiler cree que las Administraciones deben afrontar la vivienda social y facilitar la creación de bolsas de suelo con bajo coste. “Por nuestra parte, desde el sector estamos buscando fórmulas financieras que faciliten el pago de la entrada”.

David Martínez (Aedas): “El gran reto sigue siendo el de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda” “Deseamos que el futuro Gobierno acierte con todas las medidas que ponga en marcha relacionadas con el mercado inmobiliario”, asegura David Martínez, consejero delegado de la promotora de viviendas Aedas Homes. “El gran reto sigue siendo el de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, la que debe ser la demanda natural, ya sea en propiedad o en alquiler. Tenemos que hacerlo a precios asequibles y ajustados a sus necesidades. Además, el sector debe seguir afrontando otros desafíos como la sostenibilidad, la agilización de las licencias y la inflación de los costes de construcción”, opina. “Mantenemos intactos los objetivos del plan de negocio: lanzaremos 3.000 viviendas nuevas al mercado y entregaremos casi 2.000 unidades, camino hacia la velocidad de crucero prevista en 3.000 entregas a partir de 2022. Además, encaramos el año con una gran visibilidad de generación de caja”, refleja sobre los planes de la promotora.

Borja Garcia-Egotxeaga (Neinor): “El objetivo es alcanzar un ebitda superior a los 100 millones” “El sector ha de seguir trabajando para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a la población más joven, así como en conseguir una relación de confianza y productiva con la Administración Pública, que ayude a mejorar trámites y licencias y, en último término, permita construir un sector más estable y menos propenso a verse afectado por ciclos económicos”, afirma Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes. Sobre precios de la vivienda, “frente a incrementos del 9% que se experimentaron en 2018 y del 5% que hemos visto en 2019, para 2020 esperamos que los precios suban más bien en el entorno del 3,5%-4,5%, confirmando esa tendencia de moderación”. Para 2020, “queremos seguir consolidando nuestro plan de negocio, cumpliendo el objetivo marcado con el mercado de alcanzar un ebitda superior a los 100 millones de euros”, demostrando la solvencia a clientes, sector, inversores y accionistas, apunta.