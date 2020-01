Terol (Mazda): “Esperamos ayudas que no solo incentiven el coche eléctrico”

La firma automovilística japonesa Mazda batió su récord de ventas en España el año pasado, con 23.160 automóviles matriculados, lo que supone un incremento del 8,4% en comparación con 2018, en un mercado que cayó un 4,8%. José María Terol, presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España desde 2012, asegura que 2020 será un año difícil para el sector y que la marca nipona luchará por mantener su cuota de mercado del 1,8%.

¿Podría hacerme un resumen de 2019?

Hemos sido la marca que más ha crecido en ventas totales (+8,4%) y en el canal de particulares (+6,2%). Estos resultados vienen por el lanzamiento de nuevos productos, sobre todo por el Mazda3 y el CX-30, que son los primeros modelos de la séptima generación de producto de Mazda. También por el Motor Skyactiv-X. Además, llevamos años trabajando en la venta de productos y servicios asociados al coche, como, por ejemplo, la financiación. El 70% de los coches que vendimos en 2019 fue a través de nuestra financiera. Este resultado consolida el crecimiento que Mazda inició en 2012, con el lanzamiento de la sexta generación.

¿Cuál fue el mix de ventas de Mazda por combustible el año pasado?

88,5% gasolina y 11,5% diésel. El 25% correspondió a modelos híbridos.

¿Dónde se situó la rentabilidad de los concesionarios?

Todavía no la sabemos, pero el último trimestre fue muy importante. Hasta el mes de marzo no sabremos cuál es el resultado de 2019. Nuestra estimación es que estaremos en niveles parecidos a los del año pasado, cerca del 2%.

¿Cómo espera que se comporte el mercado este año?

Nuestras previsiones son que podría caer alrededor de un 5%. Es verdad que el anterior Gobierno en funciones y ahora nuevo Gobierno anunció que tenía la intención de lanzar algún plan de incentivo para la renovación del parque y la venta de vehículos de bajas emisiones. Si esto se confirma, podría ayudar a reactivar el mercado y compensar esta posible caída. En un escenario más optimista, podríamos terminar el año más o menos plano.

En este contexto, ¿cuáles son las previsiones de Mazda?

Nuestro objetivo es mantener la cuota de mercado –del 1,8%– de 2019. Hay un factor que nos va a limitar un poco. No tendremos disponible el CX-3 –con el motor de gasolina más eficiente– durante los primeros meses del año, aunque compensaremos vendiendo más Mazda3 y CX-30.

¿Cuáles son los pilares de la marca?

Van a estar en el aumento de las ventas de coches de bajas emisiones, que nos permitan cumplir con los objetivos y no pagar multas, o la menor multa posible. Para ello, enfocaremos nuestras ventas en modelos de séptima generación con hibridación y en el nuevo eléctrico, que lanzaremos en verano. Prevemos que el 72% de nuestras ventas corresponderá a modelos electrificados.

¿Hacia dónde se dirige Mazda?

Queremos posicionarnos como una marca premium y vamos a trabajar en esa línea. Ya hoy en día nos diferenciamos de las marcas generalistas y el público nos concibe con un nivel más alto. No tenemos una referencia de marca concreta, sino simplemente estamos en un proceso en el que vamos refinando el diseño y la producción de nuestros coches. Cada vez incorporamos tecnología más avanzada y sofisticada, tanto en emisiones como en seguridad. Todo esto tiene un coste e, inevitablemente, repercute en el precio del vehículo. Mazda no tiene una elevada producción y tiene más sentido que esté en territorio premium que no compitiendo en el mercado generalista.

¿Se plantea Mazda vender coches por internet?

En el corto plazo, no. Somos una marca muy moderna, abierta a entender cuáles son las últimas tendencias y lo que demanda el público, pero no estamos planteando esto. La venta a través de concesionario será el modelo dominante durante muchos años. Creemos que es el modelo preferido por parte de los clientes. Tiene una serie de implicaciones, como una prueba, la financiación, la entrega de un vehículo de ocasión... Nadie se compraría una casa por internet sin ir a verla, pues esto es lo mismo.

¿Cumplirá Mazda con los objetivos de emisiones que marca Europa?

Estamos en ello. Es muy difícil prever lo que va a pasar. Sin saber si va a haber o no incentivos a la compra de coches eléctricos, es mucho más difícil hacer previsiones. Creemos que con la venta de electrificados, acompañado con un buen programa de ayudas, estamos en una buena posición para alcanzar el objetivo o pagar una multa pequeña.

¿Qué opina del programa de ayudas a la compra del coche eléctrico Moves?

Tiene muchas limitaciones. Hay fragmentación entre las comunidades autónomas y también lo hace complicado el que incluya la necesidad de achatarrar un coche. Un coche eléctrico ahora mismo se piensa más como un segundo coche. También lo dificulta la rigidez a veces en el reparto de los fondos. Se ha demostrado que era un programa excesivamente complejo, con unas limitaciones intrínsecas. También esperamos que existan programas que no solo incentiven el coche eléctrico, aunque es necesario este tipo de vehículo está aún limitado. Que se incentive también la compra de vehículos nuevos de bajas emisiones sin ser necesariamente eléctricos.

¿A qué retos se enfrentará el sector en 2020?

El tema de las emisiones es muy importante y otra de las enormes dificultades es la influencia de la política, que es cada vez mayor. Hace años era el mercado y las preferencias de los clientes los que marcaban la evolución de las ventas. Ahora, adquiere más relevancia el ser capaz de adaptarse con éxito a los distintos reglamentos, normativas, restricciones... Nuestro sector requiere de inversiones muy importantes y trabajar a largo plazo, y no se puede estar adaptando a los continuos cambios de cada región, ciudad o país de un día para otro.

¿Son las fusiones una solución?

Hay muchas formas de cooperar sin necesidad de que se produzcan fusiones o compras.