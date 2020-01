LaLiga fía el partido en Miami a la justicia o al relevo de Rubiales en la Federación

LaLiga, la patronal de los equipos profesionales del fútbol español, afronta unas semanas decisivas para la viabilidad de su proyecto estrella: la celebración de un partido oficial de liga en Miami (EE UU). Una iniciativa que hoy es uno de los elementos principales del enfrentamiento de la organización que preside Javier Tebas con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales.

La patronal firmó en 2018 un acuerdo de 15 años con la empresa estadounidense Relevent. Ambas crearon una sociedad conjunta para, en ese plazo, celebrar al menos un partido oficial de Liga en EE UU. “No nos obliga a ir y no es por dinero. Se trata de potenciar la LaLiga y los clubes españoles”, afirma Javier Tebas en un encuentro con periodistas en París, donde la NBA celebró el pasado viernes un partido oficial de su liga regular. Los dos primeros intentos de LaLiga de hacer algo similar han fracasado: en la temporada 2018-2019 fue el Girona-FC Barcelona, del que los culés se descolgaron por la falta de acuerdo entre LaLiga y Federación. Esta temporada se intentó con un Villarreal-Atlético de Madrid, pero un juzgado de lo mercantil desestimó las medidas cautelares pedidas por LaLiga ante la oposición de la RFEF a autorizarlo, por lo que tampoco se celebró.

A finales de febrero comenzará el juicio que dirimirá si esta tiene capacidad para impedir que un partido de liga se juegue fuera de España. “Entendemos que la RFEF no puede prohibirlo. Ellos han celebrado una Supercopa en otro país, ¿por qué a nosotros nos lo prohíbe? Es incomprensible”, se pregunta Tebas.

Para que LaLiga pueda celebrar ese partido necesita, de momento, el visto bueno de RFEF, UEFA y Concacaf, la federación norteamericana al ser la propuesta de partido en Miami. “A la UEFA no le parece mal. Lo único que lo bloquea es la RFEF”, afirma Tebas, para quien la FIFA, que se ha mostrado contraria, no tiene poder de decisión en este asunto: “No puede opinar”. En LaLiga cuentan con la disposición de casi todos los equipos de Primera División. Entre ellos no está el Real Madrid. “No tienen por qué ir Barça, Madrid o Atlético para que el partido sea un éxito”, defiende Tebas.

Sea cual sea la decisión en primera instancia, se avecina un proceso de meses hasta una sentencia firme. Si la razón la tuviera la RFEF, a LaLiga solo le quedará una alternativa: “Un cambio en su presidente que sí esté a favor de jugar fuera”, explica el presidente de LaLiga.

El ente federativo celebrará elecciones este año, aún sin fecha definitiva. Iker Casillas o hasta Mariano Rajoy han aparecido como alternativas a Luis Rubiales, de las que Tebas se desmarca como impulsor. Pero lo tiene claro: “Cualquiera mejor que Rubiales”, sentencia, convencido de que hay posibilidades de que el actual presidente no sea reelegido.

Unas guerras de las que la NBA es ajena. Esta celebró por primera vez un partido oficial de su liga en París, que repetirá en 2021 tras años siendo Londres su sede europea. Para hacerlo solo ha tenido que convencer a propietarios de los equipos y a jugadores. “Jugar fuera de EE UU está firmado por convenio, y los equipos entienden que estos partidos son buenos para su negocio”, dice Chus Bueno, vicepresidente de la NBA para el mercado de EMEA.

Como explica Bueno, en Europa hay solo tres ciudades con pabellones capaces de albergar un partido de la NBA: Londres, París y Berlín. "España es uno de los países donde más se han jugado partidos de pretemporada, pero no hay un pabellón para un partido oficial. Cuando suceda se abrirán las opciones", explica. El nuevo Palau que prevé construir el FC Barcelona, o el pabellón que levantará Juan Roig en Valencia en 2023 son las opciones más viables. Alta tecnología, amplios espacios de vestuarios y hospitality, y al menos 15.000 espectadores de aforo son los requisitos mínimos.