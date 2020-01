Facebook protegerá tus conversaciones en Messenger con tu cara

Los sistemas biométricos que tienen nuestros dispositivos nacieron para ofrecer mayor seguridad a nuestros teléfonos y tablets y, también, para facilitarnos el acceso sin tener que invertir tiempo en escribir un PIN, o dibujar un patrón en la pantalla. Así que es normal que muchas compañías prefieran este tipo de verificación para acceder a sus aplicaciones sobre cualquier otra.

Y cuando se trata de mantener la privacidad y los ojos de esos cotillas que algunas veces nos rodean lo más lejos posible, lo mejor es poner tierra de por medio con una buena huella dactilar, un iris o el rostro completo. Y Facebook ha optado por esta última opción, que anda probando ya en su aplicación de mensajería que es, en algunos rincones del planeta, de las más populares.

Face ID para Facebook Messenger

Ha sido Jane Manchun Wong, especialista en bucear por los códigos de las aplicaciones buscando nuevas funciones, la que se ha encontrado de bruces con esta opción de añadir una capa de seguridad extra a Facebook Messenger, al menos en la versión para iPhone y iPad.

Se trata de un menú que, como podéis ver en la pantalla que tenéis justo debajo, nos permite activar el Face ID de los iPhone –y iPad Pro de 2018– para bloquear el acceso a la aplicación. Eso sí, a la hora de configurarlo podremos elegir en qué momento se activa esta protección, y tenemos varias posibilidades.

Facebook se actualizará con Face ID. Jane Manchun Wong

La más normal es que sea por uso, es decir, cada vez que salgamos de Facebook Messenger la app debería bloquearse para permitirnos el acceso solo cuando franqueamos nuestra entrada poniendo la cara frente al sensor del Face ID. De esta manera el blindaje de nuestras conversaciones es total. Otra cosa es que nos parezca un rollo andar haciéndolo varias veces por sesión y prefiramos un intervalo de tiempo.

Si optamos por esta posibilidad, Facebook Messenger nos ofrecerá tres alternativas: solicitarnos un escáner de cara cada uno o 15 minutos, o el máximo que es una hora. Como os decimos, dependerá de lo celosos que seáis con vuestra intimidad y secretos que queráis ser más o menos radicales en esta medida.

Por último, y para tranquilidad de los que vayáis a utilizar esta función cuando llegue a la app, debéis saber que Facebook avisa que no almacena en ningún servidor información sobre nuestro Face ID, por lo que en teoría no corremos peligro de que un mapa 3D de nuestra cara acabe en manos de los de Mark Zuckerberg... ¿ o no?