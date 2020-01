El modo oscuro comienza a llegar a Facebook para Android: cómo activarlo

Parece que Facebook ha cogido carrerilla y está poniendo al día las aplicaciones que todo el mundo esperaba que recibieran su modo oscuro hace mucho tiempo. WhatsAp empezó ayer a dar síntomas con una nueva versión de la beta pública –para Android– que ya lo traía y hoy acaba de hacerlo Facebook. No tan rápido y tan extendido como pudiéramos desear, pero bueno, no puede tenerse todo.

El caso es que ha comenzado a llegar a Android la versión de Facebook con opción para activar el modo oscuro, en una liberación que no parece que vaya a afectar a demasiados territorios y que se está haciendo poco a poco, pero que se muestra por las primeras pantallas que están trascendiendo completamente acabado y operativo.

No ha habido tantas betas como en el caso de WhatsApp –al menos a la vista– pero desde Facebook han conseguido encajar ese dark mode de tal forma que no afecta al aspecto general y forma deuso de la aplicación. Todos los cambios de colores se han hecho de una forma completa, no parece haber fallos y nos permitirá ahorrar algo de batería, vida de la pantalla y descansar mejor la vista.

¿Cómo puedo conseguir este modo oscuro?

De momento la liberación de la aplicación no ha sido realizada de forma general por parte de Facebook pero irá llegando a todos los terminales en los próximos días. Seguramente han iniciado esa propagación por determinados territorios y dispositivos –según su sistema operativo– por lo que tendremos que esperar un poco.

Facebook en modo oscuro. TuttoAndroid

Lo que parece seguro es que para tener funcionando el modo oscuro de Facebook hay que cumplir con un requisito obligatorio, que es el de tener la aplicación de la Google Play Store actualizada a la última versión. Que es una nueva que ha aparecido en los últimos días y donde tendremos que recurrir a una APK específica para instalarla si nuestro terminal no es capaz de reconocer el update (en Ajustes > Versión de Play Store). Una vez hecho, podremos abrir la tienda y acceder a esta versión de Facebook para descargarla ya con el modo oscuro.

Una vez dentro de la app de la red social, el procedimiento es el habitual de entrar en la configuración de aspecto y elegir el tema oscuro que aparecerá dentro de las opciones generales. Eso sí, el primero de esos pasos, el de actualizar la Google Play Store, parece ser fundamental para que podamos postear, comentar y dar vueltas por los perfiles, mensajes y ofertas que a diario nos muestra Facebook. Por cierto, de momento no hay noticias alrededor de un modo oscuro en la app en iOS. ¿Tardará más en llegar? Veremos.