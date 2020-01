Las islas, donde más crecieron los autónomos… porque no les queda más remedio

Un 2,9% más de autónomos en Canarias con respecto a 2018, lo que supone un impulso emprendedor por encima de la media. Estar liderando el ranking nacional en creación de nuevos autónomos en 2019 no es, en este caso, reflejo de bonanza económica. Los canarios emprenden porque no encuentran empleo. Esta comunidad cuenta con una tasa de paro del 20% y del 40% entre los jóvenes. El mundo empresarial ha ido cambiando, especialmente en Canarias. La desaceleración de la economía ha obligado a las empresas a prescindir de los costes fijos y externalizar lo más posible. Es otro motivo para entender ese crecimiento de este tipo de profesionales, según explica la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias.

“Calculamos que, de aquí al 2025, uno de cada tres trabajadores será autónomo”, afirma Juan Carlos Arricivita, presidente de ATA en las Islas. “Se debe a la inestabilidad de las empresas canarias y no creemos que les vaya a ir mejor con este nuevo programa de gobierno a nivel nacional. Solo uno de cada diez tiene intención de contratar a alguien este año”.

Esta asociación mira con preocupación el acuerdo entre PSOE y Podemos, especialmente la parte económica y laboral. Entiende que no se les ha tenido en cuenta y que “la subida del salario mínimo va a significar un freno a la contratación y recortes de plantilla”.

“Un asociado me comentaba que cuenta con 20 trabajadores y que tendrá que desprenderse de cuatro o cinco empleados con la subida el SMI, son casi 2.500 euros de coste de más al año cada uno. Y todo con la misma o menor facturación. Ya que estamos ante un periodo de desaceleración económica”, argumenta Arricivita y añade que “todos queremos que los salarios sean europeos, pero ¿estamos dispuestos a que el coste de la vida también lo sea y pagar, por ejemplo, seis euros por un café?”

Las pequeñas y medianas empresas de Canarias ponen el acento en este mismo aspecto. “Hay que quitar esa idea de que todos los empresarios son ricos. En Canarias, el 95% son pymes. Llegan a final de mes con un sueldo normal, para él y para sus trabajadores”, señala José Juan Socas, presidente de CECAPYME.

“Por ejemplo, si has ganado un concurso público para los próximos años, una subida el SMI va contra tu cuenta de resultados porque no podrás subir el precio a la Administración Pública. En cambio, ellos sí te obligan a regularizar los salarios”, añade Socas. “Así, te dejan fuera, los números no salen”.

Este nuevo gobierno trae un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, pero, según ATA, “es muy ambiguo y poco realista, por lo que dos millones de autónomos quedarían fuera del sistema y 700.00 de ellos pagarían una cuota superior a la actual”.

Los jóvenes empresarios del archipiélago muestran su preocupación por cómo les afectará el incremento de la presión fiscal, que está por encima la media europea, ya que “más del 98% son pequeños o nuevos empresarios y autónomos que en muchos casos no llegan ni al SMI”. “Una situación que nos restará competitividad en un mundo cada vez más globalizado”, añade Pedro Andueza, presidente de AJE Canarias.

Presupuestos autonómicos

“Todo suena bonito cuando hablamos en clave social”, afirma el representante de los autónomos en Canarias, “pero debemos tener claro que han bajado las ventas. Cuando va bien la economía se puede invertir en políticas sociales, pero ahora hay que ser cautos y no subir más los impuestos”.

Con las actuales previsiones económicas para el año 2020 de desaceleración económica, donde la inversión y el consumo se reducen, “el incremento de impuestos no ayuda a revertir esta situación”, señala Andueza. “Es importante fomentar el espíritu emprendedor desde edades tempranas en los centros educativos, no formamos a nuestros jóvenes en que es una opción de futuro”, añade.

El gobierno de Canarias, según los emprendedores, no debe perder de vista “la caída del turismo o las consecuencias del Brexit”, porque afectará en gran medida “a todos los autónomos y pymes que dan servicios a estas empresas en una parte importante de su facturación”.

Para afrontar estas dificultades, todos estos colectivos concluyen que lo más importante ahora es sentarse a negociar y moderar el discurso político, porque “cualquier ayuda al empresario va a repercutir en la mejora del trabajador y en la sociedad”.