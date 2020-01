La CNMV denuncia los primeros 20 chiringuitos financieros de 2020

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre una veintena de entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

En concreto, ha emitido alertas sobre las sociedades Intellinology (intellinology.com), Itaurux (itaurux.com/es), http://emdcapital.com, Salvax Ltd (fxpace.com y fxsuit.com), Omega Pro Ltd (omegapro.world), Marret Management Ltd (marretinvest.org/es/), Vetorobanc (vetoro.io/), Smart Money System (smartmoney-system.com/es), Inovestments (inovestments.com) y Binbotpro (bibotpro.com/sp), Fmtradex (fmtradex.com/).

Otras entidades no autorizadas sobre las que ha advertido la CNMV este lunes son Automated Binary (automatedbinary.com), Rofx (rofx.net), Cloud Coin cloudcoin.fund, Mind Capital (mind.capital) y Averren Energy (averren-energy.com).

Asimismo, el supervisor ha alertado sobre la vinculación de varias entidades con otras que ya fueron objeto de advertencia anteriormente.

De esta manera, ha señalado que Private Equity Fx (equityfx.com) está vinculada a Salvatore Muzzi, que PCM Trades Orion Service Eood (pcmtrades.com/es/) y Wisebanc Online (wisebanc.online/es/) estám vinculadas a las webs www.pattern-trades.net, www.olympusmarkets.com, www.the-crypto-genius.net, https://finaxis.io y https://wisebanc.com y que 24Traderush (24traderush.com/) tiene vinculación con la advertida https://pocketoption.com.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en la página web del organismo. Además, los inversores tienen a su disposición una serie de consejos para evitar ser engañados y pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 para comprobar si una entidad está registrada, una práctica recomendable antes de invertir dinero en cualquier plataforma o sitio web.