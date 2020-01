Cómo cancelar una suscripción en iOS antes de que acabe el periodo de prueba de una app

Cada vez es más frecuente que muchas aplicaciones recurran al sistema de cuotas mensuales (o semanales) para ofrecer sus servicios: da igual si es una VPN para ver series de otros países, filtros para fotos o vídeos, o almacenamiento en la nube, que lo primero a lo que nos obligan es a aceptar una suscripción a cambio de tener una semana o un mes de prueba.

¿Cuál es el peligro?, que si nos olvidamos de que aceptamos las condiciones de esa suscripción –ya que completamos el proceso de compra aunque no pagásemos un euro– vencerán esos días de prueba gratuita y, entonces sí, veremos un cargo en la cuenta de la tarjeta que utilizamos dentro de la App Store de iOS (y Mac).

Vamos a cancelar la suscripción

Esto que os vamos a contar es el proceso que hay que realizar para eliminar esas suscripciones de una forma rápida y sencilla. Tened en cuenta que la manera de acceder a ese menú ha cambiado con iOS 13, por lo que si no lo habéis hecho nunca, lo mismo dais vueltas intentando encontrarlo en otro sito en el que ya no están. Por eso nos vamos a ir a la App Store y vamos a pulsar en la foto de nuestro avatar de la ID de Apple (arriba a la derecha). Una vez que entramos allí veremos las 'Suscripciones' justo debajo de nuestras 'Compras', el lugar donde podemos ver todo lo que hemos adquirido y volver a descargarlo.

Cancelar suscripción en iOS.

Una vez dentro de las 'Suscripciones' nos aparecerá un listado con todas las que tenemos activas. Solo tenéis que ir a la que acabáis de comprar, aceptando el periodo de prueba, y cancelarla dentro del menú que os aparecerá al pulsar en ellas. El texto lo veréis en un color rojo que destaca bastante y con dos toques, todo estará listo.

Cancelar suscripción en iOS.

Una vez hecho esto no debéis temer de que os carguen un mes porque ya habéis eliminado la posibilidad de hacerlo. Eso sí, os recomendamos que llevéis a cabo este proceso al minuto siguiente de aceptar la compra, porque no detendrá el periodo de prueba que tengáis en la app y no afectará a todo lo que queráis hacer con ella en ese tiempo.

Si por cualquier razón el uso de esa app os convence y creéis que merece la pena mantener la suscripción, debéis hacer el periodo inverso pero, en vez de cancelar la suscripción (que no será posible), tendréis que escoger alguno de los planes que ofrecen de uno o varios meses con descuentos, e incluso de abono de una cuota anual.