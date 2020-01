Con un poco de suerte podrías ser uno de los elegidos para ver el nuevo diseño de Facebook

Facebook lleva ya muchos meses anunciando que se avecinan cambios a su plataforma. No ya solo de funciones que se van sumando a las ya existentes como una más importante que tiene que ver con el diseño general de la red social. Y la noticia es que este update ha empezado ya a liberarse e irá llegando en los próximos días a todos los rincones del planeta.

Como os decimos, Facebook lleva mucho tiempo intentando simplificar su experiencia de uso para llevarla más hacia la apariencia que tiene en nuestros dispositivos móviles. No es una idea descabellada que esa claridad y sencillez que tenemos en la pantalla de nuestro teléfono se traslade al navegador del ordenador.

Más claridad y más limpieza

Lo primero que cambia del nuevo diseño es el identificador de la red social. Con la actualización desaparece el mítico logo de Facebook y pasamos a leer todas las letras con esa tipografía tan característica de los de Mark Zuckerberg. A partir de ahí, las modificaciones llegan en cascada.

Por ejemplo, el sistema de iconos que tenemos en la parte inferior de las app de iOS y Android, que en el navegador se verán justo arriba del todo, escoltando a un círculo más grande que es la miniatura de nuestra foto del perfil. Eso viene a significar que nosotros seremos el centro, con las notificaciones, accesos a la tienda, contenidos multimedia y de vídeo, etc. a un lado y a otro.

Nuevo diseño de Facebook. Facebook

Su abrís la aplicación de vuestro smartphone y la comparáis con la imagen que tenéis justo encima, no quedará dudas de cuál ha sido la inspiración de la red social. El blanco tiñe toda la pantalla, no hay cajas de colores, ni en los fondos de la página, y se centra nuestro timeline de publicaciones, o noticias de personas a las que seguimos, para no distraernos con otras cosas.

El único elemento que no cambia es el de las Historias, que siguen en el mismo lugar, aunque parezca nuevo por al aspecto general de la página. Un modo de ofrecernos las publicaciones más recientes de personas a las que seguimos y que, como en Instagram y en Facebook, tienen un tiempo de caducidad antes de desaparecer.

Como os decimos, estos cambios están llegando a unos pocos usuarios, pero en próximas fechas ya irán apareciendo en nuestros perfiles de la red social. Así que estad atentos porque, quién sabe, lo mismo sois uno de los afortunados que pueden navegar ya con la nueva apariencia de Facebook.