Llegan nuevos bancos a Google Pay: aquí tienes la lista completa

Cuando hace tres o cuatro años alguien sacaba el teléfono móvil para pagar en un terminal contactless, los que estaban alrededor le miraban raro y pensaban que era un marciano recién aterrizado, porque no era muy común ver a nadie usando un método de pago de esos que pusieron en marcha marcas como Samsung, Google, etc.

Ahora, sin embargo, es de lo más común y hay usuarios que llegan a pensárselo mucho, dudando de si trasladar sus cuentas de un banco a otro si ven que el sistema de pago compatible con su teléfono no está disponible. Y es que como reza el anuncio, no tiene precio eso de no llevar encima la cartera con todas las tarjetas pudiéndolas almacenar digitalmente en el smartphone.

Llegan nuevos vientos desde Holanda

El caso es que uno de los competidores en este mercado, ING Direct, ya está disponible en la plataforma de pago de Google, por lo que todos los clientes de la entidad de los Países Bajos podrán activar todas sus tarjetas para llevarlas encima con su smartphone y pagar en todos los terminales contactless que vean (que, por suerte, son ya la mayoría).

Para hacerlo, y si tu móvil no es un Pixel de los de Mountain View, debes instalar desde la Play Store, la aplicación de Google Pay y dar de alta la tarjeta, bien de forma manual introduciendo sus 16 dígitos, fecha de caducidad y CVC, o bien de manera automática colocándola frente a la cámara para que sea el smartphone el que lea toda la información necesaria.

ING llega a Google Pay.

Pues bien, ING ha sido la más reciente pero tenemos una lista todavía más larga de entidades que ya están operativas a través de Google Pay, y son estas:

Abanca

American Express

BancaMarch

Banco Pichincha

Bankia

Bankinter

BankinterCard

BBVA

boon

Bunq

Caixa Ontinyent

Caja Rural

Cajasur

Cecabank

Correos

Evo

Ibercaja

ING Direct

Kutxabank

Liber_bank

Mediolanum Banco

Monese

N26

Openbank

Pibank

Rebellion

Revolut

Sodexo

Ticket Restaurant (Edenred)

TransferWise

Unicaja Banco

Aunque hay algunas ausencias más que notables en la lista, cada día que pasan las entidades se dan cuenta de lo importante que es estar presentes en estas plataformas de pago que, en ocasiones, producen beneficios por su uso, con porcentajes de nuestras compras que van a causas solidarias o, directamente, a nuestro bolsillo en forma de bonificaciones.

Aún así, y si no podéis utilizar a día de hoy vuestras tarjetas bancarias con Google Pay porque no están activas dentro del servicio, podéis estar atentos accediendo a la página web oficial donde se van actualizando cada poco tiempo todas las entidades y tarjetas compatibles. Para ver si por fin puedes olvidarte ya de las tarjetas físicas y dejarlas en casa.