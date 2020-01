La producción industrial cae un 0,5% en noviembre tras dos meses de alzas

El Indice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 0,5% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2018, tasa 1,4 puntos inferior a la de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el retroceso interanual de noviembre de 2019, la producción industrial regresa a tasas negativas después de los aumentos registrados en septiembre y octubre.



Todos los sectores industriales recortaron la producción el pasado mes de noviembre, salvo los bienes de equipo, que la elevaron un 3,2% interanual. Los bienes de consumo duradero lideraron los descensos (-4,9%), seguidos de los bienes intermedios (-2%) y de los bienes de consumo no duradero y la energía (-1,2%).



No obstante, corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial entró en positivo al incrementarse un 2,1% interanual en noviembre, su segundo mayor repunte de todo el ejercicio 2019 tras el de enero (+2,9%).



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en bienes de equipo (+6,2%), bienes de consumo no duradero (+1,5%) y bienes intermedios (+0,7%) y tasas negativas en bienes de consumo duradero (-1,3%) y energía (-0,5%).



En tasa mensual (noviembre de 2019 sobre octubre del mismo año), la producción industrial subió un 1% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el fuerte descenso de un año antes (-2,3%).



Por sectores, los bienes de consumo duradero y no duradero registraron descensos mensuales, del 0,1% en ambos casos, mientras que la energía, los bienes de equipo y los bienes intermedios presentaron ascensos del 2,8%, del 2,2% y del 0,4%, respectivamente.



La producción industrial aumentó el pasado mes de noviembre en diez comunidades autónomas en tasa interanual y disminuyó en siete. Los mayores incrementos se produjeron en Navarra (+24,9%), Extremadura (+10,4%) y Galicia (+4,2%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Asturias (-11,1%) y Cataluña (-5,2%).