Cómo vender lo que te han regalado en Reyes con el máximo beneficio

Los Reyes Magos han pasado por tu casa y es seguro que habrán dejado un montón de regalos. Unos os gustarán más que otros y prueba de ello es que todos los años días como hoy son de un ajetreo colosal tanto en tiendas como en centros comerciales, donde nos agolpamos para devolver y cambiar mucho de lo que nos han regalado.

Pero hay momentos en los que, por la razón que sea, no podemos hacer ninguna de esas dos cosas, bien porque no existe un ticket regalo, bien porque la marca no permite devoluciones de ningún tipo. ¿Qué salida nos queda para sacar algo de dinero e invertirlo en algo que realmente nos guste?

Vais a perder algo, pero no mucho

Como lo nuestro es la tecnología y la 'vida inteligente' vamos a centrarnos en los mejores canales para vender eso que ya no queremos: móviles, pulseras inteligentes, termostatos de Google, cámaras de vigilancia, etc. Lo primero que hay que decir que si te han regalado algo de una marca que no permite devoluciones (es el caso de Apple en todas las tiendas menos en las suyas), no os quedará otra que recurrir al mercado de segunda mano.

Laura Gomez Unsplash

Antes de nada hay que decir que el tiempo que vais a tardar en vender será proporcional al precio que le pongáis. Sabemos que es una obviedad, pero es así. Tenéis que partir de la base de que no vais a poder exigir lo mismo que cuesta nuevo en una tienda aunque lo que vendáis esté precintado y con la factura de comprar del pasado fin de semana. Sí o sí vais a tener que hacer una rebaja porque si no, ¿qué sentido tiene que nos compren a nosotros teniendo en la tienda el mismo dispositivo al mismo precio y con mayores garantías?

eBay y Wallapop, dos opciones para vender los regalos de Navidad.

Es por eso que tendréis que pensar que el porcentaje de rebaja dependerá de en qué queráis invertir lo que saquéis. Entre un 15 y un 30% es tolerable aunque dependerá del artículo y la marca. Si, por ejemplo, os han regalado un iPhone 11, el más básico, que cuesta 809 euros, y queréis venderlo rápidamente para conseguir otra oferta de un producto que se ha rebajado mucho (por ejemplo un Xiaomi Mi A3 que lo podéis comprar por apenas 199 euros), por apenas 700 (-14%) es muy seguro que os lo quiten de las manos pero, sin embargo, para otra marca podría ser muy poco, La rebaja debería ser mayor. Nuestro consejo es mirar a cómo lo venden nuestros competidores, poniendo especial atención en los que se identifican en eBay o Wallapop como tiendas con precios stock, que son los que más ajustan.

La plataforma es importante

Ahora vamos a la plataforma: ¿cuál utilizamos? Existen dos principales donde vais a tener la máxima competencia estos días, con decenas de productos tecnológicos a la venta que se han regalado por Reyes y que sus dueños ya no quieren: eBay y Wallapop. La primera es la más veterana, heredera de la mítica iBazar, y la que mejor tiene implementado el sistema de reputación de vendedores, garantías de devolución (a través de PayPal) y comunicación, pero cuenta con el inconveniente de que tendremos que gastar alrededor de 1 euro en poner el anuncio (con foto destacada, etc.) y entre un 3 y un 7% de comisiones en función de la cantidad por la que se venda nuestro gadget.

Eso, obviamente, restará parte del beneficio pero tenéis muchísimas más garantías que en el caso de Wallapop, que es más pesada por los múltiples chats que se abren de personas interesadas, excentricidades que viviréis y ofertas sobre cambios que seguro que no os interesan. Tiene la ventaja de que no pagaréis comisiones ni nada, por lo que es mucho más beneficioso si queréis sacar el máximo beneficio. ¿Cuál escoger? Por rapidez Wallapop os va a ser más inmediata y útil. Por garantía y seriedad sin duda eBay, a pesar de las comisiones.