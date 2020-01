Coches llenos de sensores, teles verticales y 8K, robots asistentes y portátiles 5G

El CES de Las Vegas vuelve a ser un año más un punto de referencia para los fanáticos de la tecnología. La feria, que se celebrará hasta el 10 de enero, reúne en esta edición a más de 4.500 expositores y espera recibir a unos 175.000 visitantes. Estos podrán ver en sus 250.000 metros cuadrados cientos de dispositivos, algunos extraños e inútiles y otros de gran valor. Entre las novedades de este año: televisores 8K y que se enrollan en el techo cuando no se utilizan, móviles y portátiles plegables y 5G, coches repletos de sensores o un robot para controlar el hogar con forma de pelota.

Este último se llama Ballie y lo ha presentado Samsung. Su aspecto recuerda a una pelota de tenis y emite sonidos y rueda mientras sigue a su dueño. El pequeño robot, con cámara incorporada, sirve para tareas de seguridad (puede dar la voz de alarma si ve que alguien se cae y no puede levantarse), puede actuar como asistente de fitness y ayudar con las tareas domésticas. Por ejemplo, activando dispositivos domésticos inteligentes como un televisor, subiendo o bajando las persianas, o activando un robot aspirador cuando determina que la casa requiere limpieza.

La firma surcoreana también ha desvelado nuevos televisores. El modelo Q950TS, sin apenas marcos (su ratio de pantalla es del 99%), lleva panel QLED (ofrece negros muy profundos) y ofrece resolución 8K, que multiplica por cuatro la resolución del 4K y por 16 la de los televisores Full HD. Aunque aún no hay apenas contenido nativo en 8K, el nuevo televisor escala la señal de vídeo 4G a la nueva resolución. Además, Samsung se ha asociado a empresas como Youtube y Amazon para explotar contenido en resolución 8K. Otra novedad de la compañía es el televisor The Sero, de 43 pulgadas y resolución 4K, que gira para usarse en formato vertical y horizontales. Su diseño responde a que los usuarios graban cada vez más vídeos verticales en sus móviles.

Robot para el hogar de Samsung. Getty Images

LG también ha mostrado televisores 8K y con un nuevo procesador de inteligencia artificial que identifica de forma automática el contenido que se está visualizando para automáticamente aplicar las características de imagen más adecuadas para garantizar la mejor calidad en función del tipo de contenido (películas, deportes, etc). La compañía presenta igualmente un televisor que se enrolla en el techo cuando no se está usando, quitándolo así de la vista. Ello es posible porque la tecnología OLED en la que se basa no tiene que mantenerse rígida.

Panasonic, por su parte, ha sorprendido con su nuevo televisor OLED HZ2000. La compañía asegura que es el primer modelo del mundo compatible con Dolby Vision IQ y Filmmarker Mode, una tecnología creada por la organización UHD Alliance que, según Xataka, persigue que los televisores sean capaces de reproducir el contenido cinematográfico exactamente como los directores de las películas tenían en mente cuando filmaron y produjeron sus filmes. Para ello se ha contado con la ayuda de directores como Martin Scorsese, Christopher Nolan o Paul Thomas Anderson.

Sony no solo ha mostrado nuevos televisores y el logo de su futura consola PS5. Ha sorprendido con la presentación de su primer coche, el Vision-S. Un prototipo de vehículo eléctrico con sonido 360, pantalla panorámica en la parte delantera con acceso a información y 33 sensores que monitorizan todo lo que ocurre dentro y fuera. “Si la década pasada fue el móvil, los próximos años estarán centrados en la movilidad”, dijo Kenichiro Yoshida, presidente y CEO de Sony Corporation. Para fabricar este vehículo, que reconoce a su dueño, Sony se ha asociado con marcas como Continental, Nvidia, Magna, Bosch, GNX, Qualcomm.

Televisor 8K de LG. Getty Images

En el apartado de coches, Mercedes ha presentado un modelo futurista, que nace de la asociación entre esta compañía y la saga de películas Avatar. Un prototipo eléctrico, autónomo e inteligente donde no hay ni volante, ni palanca de cambios ni pedales. También Bosch, que ha anunciado que está invirtiendo 3.700 millones de euros anuales en desarrollo de software y 100 millones en un nuevo campus de inteligencia artificial (IA) en Tübingen (Alemania), ha desvelado un parasol digital que utiliza la IA para proteger la visión de los conductores de manera inteligente. Una pantalla LCD transparente conectada a la cámara de monitorización interior detecta la posición de los ojos del conductor. Utilizando algoritmos inteligentes, el parasol analiza esta información y oscurece solo la parte del parabrisas a través de la cual el sol deslumbraría al conductor.

Bosch ha anunciado igualmente un sistema de monitorización interior para coches que incluye cámaras que hacen uso de la inteligencia artificial para detectar la actividad de los pasajeros y del conductor. ¿El objetivo último? evitar las distracción de este último y dar la voz de alarma. La cámara se integra en el volante y capta la posición de la cabeza del conductor, la frecuencia de su parpadeo o hacia donde mira. Este sistema también echa mano de la IA para analizar la situación y tomar la medida más adecuada (lanzar una alarma o recomendar descansos, entre otras).

Amazon desveló igualmente que pronto los conductores podrán utilizar su asistente digital Alexa para pagar la gasolina en unas 11.500 estaciones de ExxonMobil en EE UU. El gigante tecnológico estadounidense también ha anunciado asociaciones para llevar su plataforma Fire TV a los vehículos de BMW y Fiat Chrysler.

Lenovo presenta un portátil 5G. Getty Images

Lenovo ha presentado su primer portátil con pantalla flexible y otro dos en uno con conectividad 5G. Son el ThinkPad X1 Fold y el Yoga 5G. El primero estará disponible a mediados de año, con un precio de salida de unos 2.235 euros; el segundo, en la próxima primavera por unos 1.430 euros. HP ha mostrado, por su parte, un portátil convertible empresarial, el Elite Dragonfly, en el que ha utilizado plástico reciclado para el 82% de sus componentes, una parte recogido del océano. Dell ha mostrado igualmente dos portátiles, el Concept Due (con dos pantallas de 13,4 pulgadas FHD conectadas por una bisagra, que podrán trabajar cuando se quiera como si fuera una) y el Ori, con una sola pantalla flexible que puede plegarse dando lugar a una especie de libreta de bolsillo.

AMD ha anunciado sus nuevos procesadores ultrafinos para portátiles x86 con ocho núcleos y para equipos de escritorio. También ha desvelado nuevas tarjetas gráficas para juegos en 1080p. Intel, que mostró un portátil con pantalla plegable (Horseshoe Bend), ha informado que sus próximos procesadores para portátiles superarán la barrera de los 5 GHz. Eso significa que tanto el Intel Core i7 como el i9-H de décima generación, serán capaces de lograrlo. Algo clave para quienes quieran portátiles de alto rendimiento o para juegos.

La empresa Royole, detrás del primer móvil plegable, el Royole Flexpai, ha presentado este año en el CES un altavoz inteligente cilíndrico con una pantalla plegable de 7,8 pulgadas Amoled que lo recubre. Su precio es de 899 dólares (unos 800 euros). La pantalla táctil del equipo, que lleva Alexa como asistente digital, puede ser útil, por ejemplo, para ver y escuchar vídeos musicales.

Aplicación de IBM para conocer la trazabilidad del café.

Más allá de dispositivos de entretenimiento o trabajo o de vehículos ultra avanzados, IBM y Farmer Connect han anunciado en esta feria una aplicación llamada Thark My Farmer, que utiliza la tecnología IBM Blockchain y que permite que los consumidores puedan rastrear el recorrido de su café para conocer la calidad, descubrir su origen e incluso apoyar al agricultor que ha cultivado los granos de café. Según contó el gigante azul, al escanear un código QR en paquetes seleccionados de café, los consumidores podrán ver todo el recorrido de los granos desde el país de origen hasta su taza. Además, la tecnología blockchain permite reunir a todos los integrantes de la cadena de suministro global de café, lo cual, indicaron, simplifica el intercambio y el seguimiento de la información y los pagos, y permite generar confianza.