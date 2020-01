Rufián reclama “diálogo” para el desbloqueo de la crisis en Cataluña

El portavoz del grupo de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró en su intervención en el debate de investidura que “estamos obligados a dialogar, a hacer política”. Y abogó por “diálogo, diálogo y diálogo”. Recordó que su partido aseguró que “sentaríamos al Gobierno en una mesa de diálogo y es lo que hemos hecho”.

Rufián afirmó que el acuerdo nace de la “necesidad”. “Lo que no unió el afecto lo ha unido el espanto”, refiriéndose con un gesto a la bancada ocupada por los partido de la derecha. Según manifestó, ERC es la solución, pues “es un partido al servicio de un país”.

Rufián desglosó en cuatro puntos las condiciones del acuerdo con el PSOE. Primero, “entre iguales”, para que haya un reconocimiento muto. Segundo, “sin vetos”. “Se habla de todo y con todos”, para recordar que ERC lleva 89 años defendiendo la autodeterminación de Cataluña. En tercer lugar, “amnistía”. Reclamó un calendario claro, con monitorización de todas las reuniones. Y en cuarto lugar, garantías. “El acuerdo será consultado y refrendado por el pueblo de Cataluña.

Rufián advirtió asimismo que lo que se acuerde se debe cumplir y quiso dejar claro que "si no hay mesa no hay legislatura". “Ya lo hemos hecho antes. Si vuelve a ser estafado, si no se cumple, no se estafa a un partido, sino a un pueblo". El portavoz catalán reconoció que “no estaremos pero que de donde venimos”.