ERC mantiene la abstención a Sánchez tras la decisión de JEC

La ejecutiva de ERC ha decidido mantener su abstención para facilitar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, tras las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) para inhabilitar al president Quim Torra e impedir que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras sea eurodiputado.

"La apuesta por la vía política ante las cloacas del Estado, la apuesta por la negociación, la mesa y la consulta no va a desaparecer por la presión a última hora de PP, Cs y Vox", ha dicho en rueda de prensa el dirigente republicano Pere Aragonès, que ha acusado a estos partidos de no aceptar los resultados electorales, "ni en Cataluña ni en el Estado". ERC convocó a su dirección después de conocer las resoluciones de la JEC, que llevaron a sectores independentistas a redoblar la presión -sobre todo a través de las redes sociales- para que los republicanos cambiaran el sentido de su voto y optaran por el "no" a un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Tras dos horas de debate, los republicanos han decidido mantener la abstención: "Si se creían que con esta operación íbamos a renunciar a tener una mesa de negociación para abordar una solución política, les decimos de forma clara que se equivocaban", ha dicho Aragonès.

En su intervención, el vicepresidente catalán y coordinador nacional de ERC ha recalcado su apoyo a Torra y ha pedido al PSC y al espacio de los comunes que aprovechen el pleno extraordinario que se celebrará este sábado por la tarde en el Parlament para alinearse en la "defensa del autogobierno y las instituciones catalanas".