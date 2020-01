La justicia belga suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín

La justicia belga ha decidido suspender la euroorden que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, dictó sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sobre su consejero de salud, Antoni Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ambos gozan de la inmunidad que les otorga su acta de eurodiputados.

La medida, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por los tribunales belgas, llega dos semanas después de la sentencia de la Corte europea que determinó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debió gozar de inmunidad desde su elección como europarlamentario. La decisión sobre la extradición de ambos líderes independentistas y del también exconsejero Lluís Puig estaba prevista para el 3 de febrero, pero esa fecha sufrirá ahora un nuevo retraso. El proceso puede revocarse en caso de que el Parlamento Europeo se decante por suspender la inmunidad al político catalán.