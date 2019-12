La incertidumbre se apodera de América Latina

Hasta hace unos meses Chile era considerado para muchos el país modelo en América Latina por su estabilidad económica e institucional. Sin embargo, las masivas protestas que se desencadenaron hace dos meses –y que continúan– hicieron tambalear no solo al Gobierno de Sebastián Piñera, sino al propio sistema político.

Carlos Malamud enumera problemas generales de América Latina que explican el estallido de Chile, como la pérdida de confianza en los partidos políticos y las instituciones, la corrupción y la desigualdad, a lo que se suma una clase media frustrada y enojada por “no poder entrar a un paraíso que le habían prometido”.

El Gobierno chileno recortó la previsión de crecimiento del 2,6% al 2% para este año y aseguró, en reiteradas ocasiones, que las reivindicaciones de las masivas movilizaciones eran legítimas. Un escenario que, por ahora, desde las casas de análisis se considera inestable pero que no representa un riesgo para los inversores, ya que entre las reformas anunciadas por el Ejecutivo no están contempladas la modificación del marco legal flexible y favorable para la inversión extranjera.