Los hermanos Roca renuevan tres años más con BBVA

El Celler de Can Roca seguirá otros tres años más ligado al BBVA. La entidad financiera y los hermanos Roca han renovado su colaboración para desarrollar proyectos conjuntos en el próximo trienio. La alianza entre ambas organizaciones es fruto de una serie de valores que buscan seguir desarrollando en nuevos proyectos, con la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales.

Fue a finales de 2013 cuando BBVA y El Celler de Can Roca iniciaron una colaboración en forma de gira, que permitió a los hermanos Roca llevar su gastronomía por América, Europa y Asia. Otro punto fundamental fue el programa de becas asociado a las giras, una oportunidad para descubrir talento entre los chefs noveles, así como la dinamización de los pequeños productores de cada país visitado para que puedan hacer realidad iniciativas propias y mejorar su comunidad.

De forma paralela, se han llevado a cabo relevantes proyectos documentales: Cooking Up A Tribute, donde se repasó la primera gira por México, Perú, Colombia y Estados Unidos; en The Turkish Way dieron a conocer la pujante cocina turca; y en El heladero del Himalaya, Jordi Roca acompañó al alpinista Carlos Soria al Annapurna para alimentar su expedición con platos de alta cocina a más de 5.000 metros de altura.

Precisamente, fue el hermano pastelero quien presentó también El sentido del cacao, documental de investigación que se adentra en las alteraciones del gusto. A nivel editorial, han colaborado en la publicación de varios libros, entre los que destacan Casa Cacao y Raíces, última publicación que da a conocer a productos y productores de diferentes regiones españolas. También han colaborado para la preparación de los menús de los Óscar 2018 y de la Cumbre del Clima de Madrid. “Con BBVA hemos crecido en muchos sentidos. Las giras nos han permitido llevar nuestra propuesta por todo el mundo, descubrir productos y productores, y dar la oportunidad de formarse en casa a un centenar de estudiantes de hostelería”, comenta Joan Roca.