La CNMC aprueba sin condiciones la compra del 42% de Medgaz por Cepsa

La CNMC ha aprobado la operación de compra del 42,09% del gasoducto Medgaz por parte de Cepsa Holding, participación que anteriormente estaba en manos de la propia Cepsa. La venta de este paquete accionarial, efectuada el 13 de octubre, está ligada a los planes del fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala de vender Cepsa sin incluir en la operación la participación en Medgaz.

La venta a Cepsa Holdings precedió a otra operación, comunicada dos días después, mediante la que Mubadala vendía a Naturgy y Sonatrach su participación en el gasoducto. La CNMC ha dado luz verde sin condiciones a la primera de las operaciones (la venta de Cepsa a Cepsa Holdings), pero la autorización de la venta a Naturgy y Sonatrach dependerá de una resolución posterior.

Argumenta la CNMC que, aunque la operación supone el cambio de un accionista de la UE (Cepsa) por uno extranjero, "se concluye del análisis realizado que la demanda nacional podría ser cubierta con el resto de instalaciones del sistema gasista español y que la capacidad de entrada que proporciona a día de hoy Medgaz no resulta indispensable a corto plazo, y tampoco parece que pueda serlo en el medio plazo si no cambiaran sustancialmente las condiciones actuales". Por este motivo, indica la CNMC, "el uso que se haga de este gasoducto no debería de poner en grave peligro la seguridad del sistema [...] y no se desprende que la operación pueda suponer una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de gas natural".