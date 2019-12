Justicia propone una mesa de negociación para tratar las demandas del turno de oficio

El Ministerio de Justicia ha propuesto a la Abogacía la creación de una mesa de trabajo integrada por ambos organismos para abordar las demandas de los abogados de oficio. Así se lo transmitió ayer por la tarde el secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz, al vicepresidente primero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, en una reunión en la sede del ministerio. Con esta decisión, el departamento pretende relajar las tensiones existentes entre ambos organismos por el impago a los letrados.

En el encuentro, Dolz manifestó su predisposición a encontrar una "solución satisfactoria en beneficio de los profesionales del turno de oficio", y se comprometió a iniciar una negociación entre miembros de su departamento y representantes de la Abogacía. Paralelamente, el ministerio convocará en el mes de enero a responsables de Justicia de todas las comunidades autónomas con el fin de acordar una solución homogénea para el conjunto de profesionales del turno de oficio en todo el territorio del Estado .

El objetivo concreto de la mesa será el estudio de las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para asegurar la justa retribución de los profesionales designados de oficio, que no están amparadas por el régimen de subvenciones previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El órgano bilateral se reuniría quincenalmente.

Ramón Jáudenes (secretario general del Consejo y decano del Colegio de Pontevedra), José María Alonso y Antonio Morán (presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y decano del Colegio de Zaragoza), expresaron el "profundo malestar" que vive el colectivo de la abogacía por la decisión unilateral del Ministerio de dejar de pagar las actuaciones del turno de oficio por designación judicial pero sin cobertura de la Justicia Gratuita.

La postura del Ministerio, recuerdan desde el CGAE, supone de forma implícita que "no se abonarán los servicios que no hayan sido reconocidos por las Comisiones paritarias de Justicia Gratuita hasta que se produzca la reforma legislativa". No obstante, Jaúdenes y Alonso trasladaron al equipo de Justicia la "plena predisposición" de la Abogacía a establecer cualquier diálogo orientado a solventar este conflicto.