Ibex en directo: Euforia en los mercados por el Brexit y el acuerdo comercial

Virginia Gómez

¿Habrá cambios en los miembros del Ibex?

El Comité Asesor Técnico del Ibex (CAT) celebra hoy su cuarta reunión del año. En esta ocasión el consenso del mercado no espera grandes titulares. De hecho, la mayoría de los expertos consultados cree que no habrá cambios en la composición del índice de referencia aunque bien es cierto que alguno de los actuales integrantes no cumple con los criterios exigidos para formar parte del Ibex.

Aitor Méndez, de IG, afirma que aunque las acciones de Ence caen un 32,4% desde el pasado 24 de diciembre se encuentran entre 15 cotizadas más líquidas del selectivo. “Si los miembros del CAT optan por no quitar este “juguete” a los inversores, firmas como Acciona y Viscofan, con un volumen negociado realmente bajo para una compañía del Ibex, o empresas como Indra o Meliá, a la cola en los dos parámetros de capitalización y volumen negociado, podrían ser candidatas a dejar su sitio en la primera división de la Bolsa española”, afirma.