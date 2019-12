Las encuestas dan la mayoría absoluta a Boris Johnson

Boris Johnson seguirá al frente de Downing Street, según las encuestas a pie de urna realizadas por las cadenas BBC, ITV y Sky, que corroboran las publicadas anteriormente. Los sondeos dan a los conservadores una victoria con 368 escaños -42 más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta-, mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn habrían obtenido 191. Tras conocerse estos datos, la libra se ha dado la vuelta y ha comenzado a anotarse más de un 2% respecto al dólar y ronda la misma subida frente al euro, colocándose en niveles de junio de 2016.

Los resultados definitivos no estarán disponibles hasta primera hora de la mañana, cuando se sabrá con certeza si los tories han logrado la ansiada mayoría absoluta (326 escaños) que les permitiría impulsar la salida de la Unión Europea y las reformas anunciadas, tras meses de bloqueo en la Cámara de los Comunes.

Si finalmente las encuestas fallaran y Corbyn ganara los comicios, acercaría la celebración de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE. No obstante, también hay que tener en cuenta el resultado obtenido por el Partido Liberal Demócrata, la única formación que reclama revocar el Brexit y a la que las encuestas le dan 13 escaños, y los independentistas del Partido Nacionalista Escocés (SNP) -que habrían logrado 55 asientos-, cuyos votos serán fundamentales en el caso de que ninguna de las dos grandes formaciones logre la mayoría. De hecho, el SNP ha amenazado ya con solicitar la celebración de un referéndum independentista en Escocia en función de la decisión que se tome respecto al Brexit.

Desde la capital europea se da por sentado que el resultado de estas votaciones es un plebiscito sobre el futuro de Londres y la Unión Europea y de cómo de tortuosa será la futura relación. Una victoria no muy holgada dejaría a los conservadores en una situación similar a la actual en el Parlamento, donde la ex primera ministra Theresa May recibió por tres veces el rechazo de la Cámara a su acuerdo con Bruselas.

Johnson, al igual que lo hiciera años antes su predecesora May, forzó el adelanto electoral para tratar de evitar el bloqueo en el Parlamento y escapar así de la parálisis del Brexit. El líder conservador buscaba así utilizar el apoyo popular que le daban los sondeos previos para sacar adelante con una amplia mayoría el acuerdo de salida de la Unión pactado con Bruselas, que concedió en septiembre una nueva prórroga, hasta el 31 de enero de 2020.

Ninguno de los dos principales líderes, el conservador Boris Johnson y el laborista Jeremy Corbyn, genera una confianza absoluta entre los británicos. Mientras la personalidad del tory es cuestionada, el laborista ha acudido a las elecciones con unos niveles de popularidad en sus horas más bajas y un programa electoral "revolucionario", con relevantes medidas sociales y económicas, que ha sembrado de temores la City.

El primer ministro británico y líder conservador, Boris Johnson, dijo hoy que vive en "la mejor democracia del mundo" al expresar su agradecimiento a los que le votaron en las elecciones generales del Reino Unido celebradas este jueves.

"Gracias a todos en nuestro gran país que votaron, a los voluntarios, a los que se presentaron como candidatos. Vivimos en la mejor democracia del mundo", tuiteó el "premier" después de que un sondeo a pie de urna le concediese la mayoría absoluta con 368 escaños