Las antiguas cajas proponen eliminar trienios, ayudas por hijos y promoción por experiencia

José maría Roldan, presidente de la AEB y José María Méndez, director general de CECA Pablo Monge

La patronal de las antiguas cajas de ahorros, CECA, ya ha presentado en la mesa de negociación del próximo convenio colectivo sus propuestas. 11 medidas, que suponen, según explica el sindicato CC OO, “un aluvión de recortes salariales”. Estas mismas fuentes explican que el argumento de la patronal del sector de ahorro para realizar estos planteamientos es que está en juego “la supervivencia de las entidades”.

La CECA, así, propone suprimir el concepto de antigüedad, es decir, los conocidos trienios. Reclama eliminar la promoción por experiencia, transformando está en “libre designación por las empresas” , aseguran fuentes sindicales. También pretenden eliminar el concepto de residencia, suprimir durante dos años el plus de convenio, vincular las pagas estatutarias de beneficios para introducir nuevas limitaciones y condicionantes.

Otros hasta ahora clásicos beneficios que disfrutaban hasta ahora los empleados de las antiguas cajas, negociados y aprobados históricamente en los convenios del sector, y que ahora quiere elimina la patronal es el de eliminar el quebranto de moneda y plus de ventanilla, que recibía la plantilla destinada a esta actividad; además de suprimir las ayudas de estudios y guarderías por hijos para salarios superiores a los 35.000 euros, y eliminar estas para la plantilla que no no está en activo.

Los sindicatos, además de estar en contra de estos recortes, critican el hecho de que las entidades “no han definido ningún tipo de actualización de las tablas salariales”, según CC OO.

En materia de movilidad geográfica, las antiguas cajas (entre las que están CaixaBank, Bankia, Unicaja, Liberbank, Ibercaja y Abanca, ya que KutxaBank tiene otro convenio), proponen elevar el radio actual de 25 kilómetros a 50 sin compensación.

Eso sí, la CECA también propone la desconexión digital y la adecuación de la jornada laboral, además de la conciliación familiar y la igualdad. Los sindicatos, por su parte, reclaman un incremento de un 3% del salario base anual desde 2019 hasta 2022, un incremento adicional del 1%, 0,5% y 1% a percibir a partir de 2020 hasta 2023 en función del grado de objetivos, 400 euros de plus de convenio lineal anual, cinco mensualidades en concepto de pagas estatutarias, subir el importe de las dietas y el kilometraje y el importe del plus de convenio variable de conformidad con los criterios fijados para la actualización y revisión del salario base..