Depósitos bajo cero: qué hacer con el ahorro

El panorama no tiene visos de mejorar

Tipos hundidos

“La situación no va a mejorar, sino todo lo contrario”, asevera Víctor de la Morena. “Es verdad que los tipos están en el suelo, pero aún puede quedar un último suspiro de bajada que nosotros no vemos salvo en caso de recesión, posibilidad que para el año que viene no contemplamos”.

Clima del mercado

Los expertos coinciden en esperar un empeoramiento del clima inversor de cara a 2020, con menores rentabilidades. “Llevamos un tiempo diciendo que estas subidas no pueden seguir así mucho tiempo, parece el momento de plegar velas, pero los indicadores siguen siendo buenos. No va a ser un año tan bueno como 2019”, añade Sanz.

Sin rentabilidad

Ascensión Gómez descarta que los depósitos vuelvan a ofrecer los retornos de hace años. “Es muy difícil que los bancos tengan la necesidad de captar depósitos porque ahora tienen muchos recursos con el BCE”, concluye.