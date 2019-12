Cinco datos que debes evitar mencionar en tu perfil de Tinder

En la búsqueda del éxito en las aplicaciones para conseguir pareja, así como conocer nuevas amistades, Tinder es la más popular y conocida. Dentro de la aplicación tenemos la posibilidad de mostrar algunos aspectos que puedan definirnos, desde una fotografía, hasta una descripción.

En este espacio, tenemos que aprovechar al máximo cada oportunidad, dado que se trata del único reflejo que se tendrá en cuenta para aprobarnos o rechazarnos entre las muchas opciones que pueden aparecer a otros usuarios. Por eso, vamos a mostraros estos 5 datos que jamás deben aparecer en nuestro perfil, si no queremos perder posibilidades amplias de éxito.

Política

Un tema que no suele gustar en Tinder, así como tampoco en los lugares de ocio, es la política, un tema que consigue cabrear a cualquiera, independientemente del partido político que puedas apoyar. Se trata de una de las principales razones por las que la gente discute y por lo tanto utilizarlo en nuestro perfil de Tinder no parece ser la mejor idea.

Tristeza, enfado o sentimientos negativos

Al igual que puede ocurrir en Instagram, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros mismos, dejando a un lado por un momento la tristeza o los sentimientos negativos que podamos llevar dentro. De lo contrario, no resultaremos nada llamativos para los miles de usuarios que puedan vernos a través de la plataforma Tinder.

Tus programas favoritos

Las series, películas o programas de televisión no podrían porque tener nada malo, aunque es multitud de situaciones hemos podido ver cómo se tacha a la gente por ser aficionado a un programa o canal de televisión. Si queremos que a gente nos conozca por lo que somos y no por lo que nos gusta, será mejor esperar para dar estos datos.

Aléjate lo máximo posible de clichés

Ser repetitivos o contarlo mismo que otros usuarios en Tinder no hace nada atractiva la imagen de una persona, resulta algo cansino y que no ofrece nada nuevo a quienes puedan estar interesados en conocernos. Sin embargo, si aprovechamos nuestro perfil para mostrar alguna afición como los deportes al aire libre o nuestras capacidades creativas, estaremos otorgando algo diferente de que hace el resto de usuarios.

No incluyas memes

Para compartir memes ya están los grupos de amigos, Twitter o Facebook, mejor deja estas imágenes graciosas alejadas de Tinder, pueden no gustar a todos por igual. No desaproveches el espacio para mostrarte con un meme, el cual no dice nada de ti o de tu forma de ser.