Un nuevo problema afecta al GPS de algunos iPhone 11 Pro

Llevamos unos días un poco convulsos en lo que a Apple y sus iPhone 11 se refiere, porque parece que tienen un pequeño problema con el GPS. Un componente que es clave para el funcionamiento de la mayoría de aplicaciones y fuente inagotable de datos cuando se trata de fijar lugares en los que nos encontramos.

El de hoy no tiene nada que ver con lo que os contamos hace unos días, cuando se descubrió que los iPhone 11 (de manera genérica) seguían recabando información de ubicación aunque tuviéramos apagadas todas las opciones de GPS para evitar su funcionamiento. Lo de hoy tiene que ver, concretamente, con algunas unidades que, ¿podrían ser defectuosas?

Waze o Strava dejan de funcionar

Ha sido a través de un hilo de Reddit que una serie de usuarios han comenzado a dejar constancia de los problemas que tienen con sus iPhone 11 Pro a la hora de hacer funcionar determinadas aplicaciones como Waze o Strava, que no leen bien las coordenadas GPS del móvil y ofrecen lecturas incorrectas. En el caso del navegador, esos propietarios del dispositivo de Apple hablan de que hay momentos en los que el dispositivo no parece recibir correctamente la localización .

En todos los casos que se han compartido a través del agregador comparten un mismo patrón de errores, que no se produce de forma generalizada y, por lo tanto, podría entenderse que no estamos ante un problema masivo, sino que afecta a un número limitado de iPhone 11 Pro. Eso podría deberse a un error de hardware de dispositivos que tienen algún tipo de defecto y, en cuyo caso, sería Apple la encargada de arreglarlos.

iPhone 11 Pro Max. Apple

Algunos de estos errores han sido reportados a los servicios técnicos de esas aplicaciones y, en el caso de Strava, los usuarios señalan que han recibido respuestas que les dan una idea de dónde puede producirse el error. Exactamente, afirnan que "el iPhone 11 Pro no está rastreando los datos horizontales correctamente. Buscar online me lleva a un par de publicaciones, aunque no muchas. En este punto, los ingenieros de Strava están culpando a mi iPhone específicamente por no rastrear los datos de GPS con precisión, aunque no estoy teniendo problemas con ninguna otra aplicación de GPS”.

¿Puede el GPS de unos pocos usuarios dar problemas con apps muy concretas y que no se dé ese patrón en la mayoría de iPhone 11 Pro del mercado? Esperemos que Apple diga algo de forma oficial por si existen unidades que cuentan con algún componente diferente al de otras remesas, o si el problema pudiera estar en el software.