Los iPhone 11 Pro recogen datos de ubicación aunque desconectes el GPS

No hay día en el que no nos despertemos con algún sobresalto que tenga que ver con nuestra privacidad. Ya sea con una app, un servicio o una plataforma que ha expuesto nuestros datos por error u omisión, el caso es que al final siempre tenemos que andar con mil ojos comprobando qué compartimos y qué no.

Ahora la protagonista es Apple, que parece que con las últimas versiones de iOS no da con la tecla para dejar de recabar información de nuestros terminales aunque el usuario, conscientemente, haya decidido cerrar el grifo de la información desactivando todas las opciones imaginables.

Aunque quites el GPS...

El descubrimiento ha corrido a cargo de Brian Krebs que, a través de un vídeo en su canal de YouTube (KrebsOnSecurity), ha mostrado al mundo cómo los iPhone 11 Pro siguen recabando información de localización de nuestro dispositivo aunque hayamos quitado todas las opciones dentro del menú de iOS.

Como puede comprobarse en el vídeo, el usuario entra en los 'Ajustes' de su iPhone 11 Pro, accede a los servicios del sistema y desactiva todas las casillas imaginables que aparecen dentro y que tienen que ver con el uso del GPS por parte de las aplicaciones, servicios, plataformas o el propio sistema operativo. Pues bien, aunque lo quita todo, la flechita que ubica en la parte superior derecha, al lado del icono de la batería, sigue apareciendo.

Hay que recordar que esta flechita la incorporó Apple a iOS precisamente para indicarnos cuándo una app está accediendo a los datos de ubicación del móvil, por lo que resulta muy divertido que sea el propio sistema operativo de los de Cupertino el que se salte está máxima. Sobre todo, cuando los de Tim Cook están trabajando duro en medios para convencernos de que, a diferencia de Google o Facebook, ellos no se preocupan por nuestros datos.

Apple no ha dicho nada

De momento, desde la compañía no han comentado nada por lo que tendremos que esperar unas horas para conocer la versión oficial. ¿Una teoría que sirva para explicar por qué ocurre esto? Pues veremos si se trata de un error dentro de las últimas versiones del sistema operativo, si es un problema de los iPhone que han llegado este año a las tiendas o... ¿existe alguna otra alternativa? Porque reconocer que se hace manera intencionada no puede ser una explicación válida. De todas formas, toca esperar.