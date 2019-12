Evita que WhatsApp gaste tu tarifa de datos haciendo backups de los chats

Las copias de seguridad de nuestros chats son una de esas opciones de la app de mensajería imprescindibles y que nunca debemos dar por hechas. Porque cualquier error que se produzca durante el proceso puede hacernos perder conversaciones en caso de cambiar de móvil, un problema de hardware o algo peor.

Pero además de ese riesgo, hay otro silencioso, que no avisa, y que puede provocar que de la noche a la mañana os quedéis sin datos en vuestra tarifa. Y es que WhatsApp está configurado para hacer esas copias de seguridad tanto cuando está conectado a una red Wifi, como si solo dispone de cobertura móvil.

Cómo desactivar los datos móviles

Antes de nada, decir que tanto iOS como Android gestionan esta opción de manera diferente y, mientras los del OS de Apple tendrán que ir a los ajustes generales del sistema operativo, en Android todo está dentro de la propia aplicación de WhatsApp.

Así que vamos a ponernos con el OS de Google. Lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes de la aplicación, luego más tarde seleccionar la opción de 'Chats' y por último, quedarnos con la de 'Copia de seguridad'. Al pulsar, aparecerá un pop-up sobre el anterior menú donde podréis escoger entre solo Wifi y también datos móviles. Recordad que el móvil suele hacer la copia de seguridad siempre a la misma la hora, por lo que si no cuenta con conectividad a una red inalámbrica podría tirar de 4G... con los resultados que todos imagináis.

No usar datos móviles en los backups de WhatsApp.

¿Y en iOS? Bueno, pues en iPhone la cosa es más complicada porque no podremos hacer nada desde dentro de WhatsApp y todo se gestiona desde la configuración de iOS. Para acceder a la función, debéis entrar en 'Ajustes', después en 'Datos móviles' y luego bajar hasta abajo del todo donde veréis la opción de que iCloud Drive use la red de datos móviles.

Si no queréis que WhatsApp haga esos backups tendréis que desactivar esa opción pero, ¡cuidado!, porque con ella también dejarán de actualizarse los documentos que tengáis allí guardados (Pages, Keynote, Numbers, etc.), textos, hojas de cálculo, fotos o vídeos que usan ese mismo servicio. Por lo que os tendréis que pensar muy mucho si lo hacéis, ya que las funciones que perdéis por no dejar usar los datos móviles podrían ser más importantes que las de la propia aplicación de mensajería.