Todo listo para acoger a los 25.000 asistentes a la Cumbre del Clima

Poco más de un mes ha tenido Madrid para organizar la Cumbre del Clima de la ONU que arranca hoy y que se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre. La capital toma el testigo de Santiago de Chile, que tuvo que renunciar a su acogida, y a la del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), por la violencia registrada en las calles de su capital ante la crisis política que vive el país.

El encuentro acogerá a más de 25.000 asistentes, a delegaciones de 196 países y a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Todo un reto para los transportes, hoteles y sector restaurador de la ciudad.

Fuentes del sector hotelero reconocen sin embargo que la cumbre "no ha tirado como tenía que tirar" y que las cifras de ocupación se van a situar ligeramente por debajo de las expectativas iniciales.

Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) prevén que la ocupación media de los establecimentos de la ciudad alcance el 70% durante el evento. Un porcentaje que se elevará hasta el 90% coincidiendo con el Puente de la Constitución, momento en el que la ciudad se convierte en uno de los destinos preferidos por el turismo nacional.

Fuentes conocedoras explican que serán los hoteles de cinco estrellas los únicos que registrarán ocupaciones más elevadas, mientras que los de categorías inferiores tan solo lograrán repuntes durante la festividad nacional. Es más, apuntan que tras haber subido sus tarifas tras conocerse la celebración de la COP25 – hasta el 25% en algunos casos– han tenido que bajar de nuevo los precios.

El epicentro de la demanda de los visitantes a la cumbre, explican en el sector, se ha situado en el eje Paseo de la Castellana e Ifema, dejando al resto de establecimientos de la ciudad más liberados de cara al puente. Desde cadenas con fuerte presencia en la ciudad como NH se destaca que "el inesperado aumento de la demanda supone un excelente cierre de año". Desde Riu, que este año ha estrenado su hotel en la Plaza de España, precisan que el establecimiento está funcionando muy bien desde su apertura y que estas semanas mantendrá una ocupación muy elevada, en línea con otras semanas. Por su parte, en Vincci Hoteles comentan que la cumbre ha producido que la ocupación haya aumentado en las semanas anteriores y posteriores al evento, con previsiones de ocupación del 90% en todos sus establecimientos.

En lo que se refiere al transporte aéreo, la celebración de la cumbre no tendrá una relevancia mayor a la de otros eventos deportivos como la celebración de una final de la Champions Leage o la de la Copa Libertadores. Así, desde Iberia aseguran que no han aumentado el número de vuelos previstos para estas fechas. Fuentes de Aena destacan, por su parte, que no están notando un incremento de la operativa en Madrid-Barajas a consecuencia del evento, aeropuerto en el que cada día se realizan una media de 1.200 vuelos.

Más allá, la Comunidad de Madrid ha optado por reforzar el transporte público que da acceso a la Feria de Madrid a través de Metro de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Según las previsiones de la Consejería de Transportes que dirige Ángel Garrido se elevará hasta en un 33% el servicio de trenes en los horarios de mayor afluencia en la línea 8. Asimismo, facilitará a la organización del evento 20.000 tarjetas de abono turístico de cinco días para viajar en transporte público.