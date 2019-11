Lo que debes evitar para que tus compras del Black Friday no sean un desastre

La fiebre de las rebajas llega cada año con el Black Friday, una época en la que podemos encontrar varios productos a un precio más bajo, sobre todo en tecnología el ámbito que nos afecta directamente.

La maratón de ofertas no nos deja muchas veces pensar en lo que compramos y esto nos puede llevar a comprar productos que realmente no necesitamos. Durante el Black Friday debemos ser más cuidadosos que nuncas con nuestro bolsillo, pues los carteles de ofertas y los neones luminosos pueden hacernos caer adquirir cosas que jamás utilizaremos.

La época de las ofertas crea una sensación de necesidad que realmente no está existe y por lo tanto no necesitamos, se trata de una fecha clave, pues termina el año y los regalos de navidad están muy cerca. Debemos saber mantener el control, si no queremos vernos resignados días después con multitud de productos, ropa y utensilios que realmente no queríamos.

Compras que puedes evitar en el Black Friday

Entre la gran lista de productos que podemos adquirir en esta época de ofertas, se encuentran una serie de productos específicos que más tarde se quedarán olvidados en el armario sin utilidad alguna. Para evitarte caer en la tentación, vamos a proceder a mostrarte una lista con esos productos que seguramente debas dejar pasar este Black Friday.

Gadgets que están de moda

Entre los mejores ejemplos nos encontramos con los hoverboards o los spinners, dos modas que ya han quedado en el olvido, así como los productos que compramos. Este año hay nuevas tendencias que hacen que los consumidores se dejen llevar por las modas para comprarlos, esperamos que tú estés alerta y no te dejes llevar fácilmente.

Equipos de entrenamiento deportivo

Una de las compras que más se realizan en el mundo y posteriormente no se utilizan, son las de equipos de ejercicio y entrenamiento. Durante este Black Friday seguro que te encuentras con propuestas tentadoras que no deben convencerte si realmente no estás convencido en ponerte a entrenar.

No compres eso que ya tienes

A pesar de tener unos auriculares, podemos encontrar una oferta que nos haga pensar que los necesitamos, cuando realmente ya tenemos unos buenos auriculares en casa que ni siquiera usamos a menudo. Debemos usar la cordura antes de hacer clic en el carrito y comprarlo, por muy buena oferta que sea.

Existen otros ejemplos que pueden hacer que compremos sin necesidad, aunque solo tú podrás establecer la línea entre comprar o no hacerlo.