Alexandra Mitjans: “Las empresas del futuro serán humanas o no serán”

El coworking de Barrabés Growth Spain es la sede de Ashoka, una fundación sin ánimo de lucro que promueve el emprendimiento social. Se trata de un espacio singular de estilo industrial, pero, para su directora general en España, Alexandra Mitjans, no podría organizarse de ninguna otra manera. “Nosotros nacimos como un movimiento colaborativo global y no tendría sentido que entendiéramos nuestras oficinas como departamentos estancos.

La directiva reconoce que siempre había tenido su vocación de servicio muy alejada del ámbito profesional hasta que, trabajando para Coca-Cola en Tailandia, conoció a un emprendedor social. Una vez convencida del poder de estas iniciativas, se presentó en las oficinas de Ashoka y se ofreció para trabajar como voluntaria. En lugar de eso, le propusieron el puesto de directora de la oficina de Barcelona. Cinco años después es la directora general para España de una de las diez ONG más influyentes a nivel mundial, cuya misión es acompañar a estos emprendedores para maximizar su impacto.

“Hay que entender que el cambio no va a venir solo de una élite empresarial, emprendedora o económica, sino que todos podemos ser agentes de cambio o solucionadores de problemas”, alega la directiva, para quien la rentabilidad no está ligada con el cuidado al entorno. Al contrario, según ella, esta sensibilidad es una cualidad indispensable para que las marcas vayan a poder mantenerse. “Las empresas del futuro serán sociales o no serán”, repite como un mantra. En los próximos años, prosigue, los jóvenes no se plantearán trabajar para una corporación que no se preocupe de la repercusión de sus acciones en el entorno. Y aunque admite que hay cierta inquietud por hacer las cosas de una manera mejor, tampoco se le escapa que muchas empresas incorporan las innovaciones que proponen los emprendedores sociales a su cadena de valor porque son positivas para el negocio. Por ese motivo, esta nueva óptica no se va a limitar a los proyectos especialmente comprometidos, sino que, de una forma u otra, alcanzarán a todas las organizaciones.

Una transformación que, según Mitjans, España está capitaneando. Prueba de ello es el European Changemaker Summit, un encuentro para poner en común lo que se está cocinando en los países europeos, que se celebrará en Barcelona los próximos 25, 26 y 27 de noviembre. La directiva sostiene que este liderazgo se debe a una sociedad particularmente empática desde el punto de vista cognitivo y al peso de las pymes, muy ligadas al emprendimiento familiar y de cercanía. La despoblación rural y el cambio climático son, por su parte, los principales temas de interés en España, según la experta, quien también apunta que la soledad de las personas mayores será el principal reto a resolver en el futuro próximo.