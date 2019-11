Cómo ver el prospecto de cualquier medicamento desde el móvil

Entre las muchas aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro smartphone, no puede faltar una realmente importante y útil, la app oficial de la agencia de medicamentos. Desde esta app vamos a poder consultar mucha información y datos, entre ellos conocer el prospecto de los medicamentos que nos han recetado.

Qué podemos hacer con la app AEMPS CIMA

Como hemos mencionado, desde esta app vamos a poder conocer todos los prospectos de los medicamentos que hayamos adquirido o que nuestro médico nos haya recetado. Además, podremos consultar aquellos medicamentos los cuales su comercialización ha sido revocada o temporalmente suspendida.

La ficha técnica de cada medicamento se actualiza constantemente, según esta evoluciona y no debemos olvidar que esta ficha técnica está exclusivamente dirigida al profesional sanitario, NO debemos seguir ninguna indicación que nuestro médico no haya autorizado.

Con solo comenzar a utilizar la app, podremos escanear cualquier medicamento, informándonos al momento de todo lo que necesitamos saber sobre este. Además, podremos buscarlo por su nombre, el principio activo o por ejemplo el laboratorio del que procede.

Esta completa aplicación ofrece a los usuarios y profesionales del sector una herramienta muy útil, que en determinados casos puede sernos de gran ayuda. Entre sus grandes datos de información encontraremos siempre que sea posible los siguientes:

Nombre del medicamento

Nombre del principio o principios activos

Nombre del titular de la autorización de comercialización

Código nacional

Número de registro

Fecha de autorización

Nombre de la presentación

Estado de la presentación: autorizada/suspendida temporalmente/revocada

Datos sobre las condiciones de prescripción y uso

Necesidad de receta y tipo

Pictograma de advertencia de conducción

Ficha técnica (profesionales sanitarios)

Prospecto (ciudadanos no sanitarios)

Consulta siempre con un profesional

Aunque tengamos al alcance la mano una completa base de información relacionada con los fármacos, es necesario acudir a nuestro médico o en todo caso a una farmacia, para conocer de primera mano y sobre todo con la supervisión de un profesional, los medicamentos en cuestión.

Toda la información que podemos encontrar en la app de la Agencia Española de medicamentos solo tiene carácter informativo, no nos ofrece una solución a cualquier situación personal que estemos atravesando. Debemos ser muy cuidadosos y seguir los pasos de los profesionales.