El gadget que te ayuda a perder peso y seguir una dieta

Seguir una estricta dieta es algo muy complicado, lo que nos puede provocar ansiedad y terminar afectando negativamente al picoteo entre horas que solemos hacer. Finalmente en lugar de perder peso, estamos comiendo a deshoras y provocando que el efecto sea todo lo contrario.

Para evitar esto se ha creado el dispositivo FitTo, con la intención de evitar que piquemos cuando no debemos o comamos durante las noches. Tener una ayuda para perder peso no está nunca de más y si además nos hace recomendaciones, mucho mejor.

Cómo funciona el dispositivo

Cómo podemos ver en las imágenes, se coloca en nuestro cuello, como si se tratara de un moderno colgante. Pensado tanto para hombres como mujeres y permitiendo que podamos llevarlo con nosotros incluso en verano e invierno. En el momento que descargamos la aplicación en nuestro móvil, compatible con Android e iOS, podremos vincular este gadget con el smartphone.

Desde la aplicación nos ofrecerá recomendaciones y pasos a seguir para cumplir nuestro objetivo. Si por alguna razón decidimos saltarnos la dieta y comer cuando no debemos, este pequeño dispositivo lo detectará y mediante una serie de vibraciones nos avisará de que no estamos cumpliendo con el plan establecido.

A su vez, cuando salgamos a correr o caminar, detectará que nuestro esfuerzo ha aumentado y después mediante la aplicación podremos ver cuánto tiempo hemos estado ejercitándonos y cómo afectará esto a nuestra propia dieta.

Planifica tus dietas y controla tu progreso

Desde la aplicación vamos a poder conocer nuestro plan establecido para todo un mes, lo que nos hará concienciarnos de lo que tenemos que cumplir. Apoyándonos en su sistema de vibración conseguiremos no comer cuando no debemos y centrando nuestras comidas en los momentos del día claves. La app nos alertará de cuando es el momento ideal para comer, consiguiendo que nuestro cuerpo no absorba todas las calorías y podamos quemarlas con nuestros movimientos.

En la app también podremos seguir nuestra evolución en torno al peso y comprobar cómo con un poco de esfuerzo, conseguimos los resultados que nos habíamos marcado en un principio.

Si estamos convencidos de que queremos perder peso, podremos hacernos con este dispositivo participando en su crowdfunding. Podemos participar y conseguir uno de estos gadgets desde 65 euros, consiguiendo que los desarrolladores alcance la cifra marcada para hacerlo realidad y poder disfrutarlo nosotros mismos.