¿Guardas el portátil o las tablets en el coche? Mira por qué es una mala idea

Lo hemos hecho todos en alguna ocasión. Volvemos de una reunión de trabajo hasta el restaurante donde hemos quedado a cenar con la familia, llevamos la mochila con el portátil y la tablet y nos causa dolor solo de pensar que tendremos que cargar con ella también en nuestro tiempo de ocio. ¿Qué hacemos? Pues la guardamos en el maletero bien cubierta por alguna manta u otros objetos y listo.

Si hacéis eso, debéis saber que es completamente inútil porque, aunque la mochila y los dispositivos estén lejos de los ojos de los ladrones, la ondas que emiten sus Bluetooth no. Y por ahí nos pueden llegar los problemas.

Lo ladrones se actualizan

Efectivamente, los cacos ya no ponen las manos en el cristal y miran a ver qué hay en el interior de un coche porque muchos de ellos no necesitan echar un vistazo para saber si estamos guardando algo de valor en su interior. Y para conocerlo, solo tienen que usar su teléfono móvil y descargar alguna aplicación de las tienda digital. No hacen falta maquinarias pesadas o carísimas. Simplemente con un móvil y un escáner Bluetooth vamos a saber sin ningún género de dudas que dentro de un coche hay un dispositivo electrónico.

Y es que tal y como publica Wired, en los últimos tiempos algunos departamentos de policía en EE.UU. están detectando la proliferación de robos de este tipo, con ladrones que van a tiro hecho cuando buscan dispositivos dentro de los vehículos. Esas apps, que suelen ser gratis, nos permiten detectar cualquier aparato que emita una señal Bluetooth a nuestro alrededor y determinar su ubicación en función de la intensidad de la señal. Es más, llegan a decirnos hasta qué modelo y de qué marca son.

Scanner Bluetooth para Android.

No penséis que esas aplicaciones son malware o están concebidas con fines delictivos, al revés, son de extraordinaria utilidad cuando no encontramos algo por la casa y queremos buscarlo rápidamente. Pero mal utilizadas, pensando en robar, se convierten en poderosas aliadas.

¿Qué podemos hacer?

Existen dos opciones para evitar que nos roben el portátil cuando dejamos el coche en algún sitio. La primera es llevar la mochila con nosotros y cargar con ella por mucho que no nos guste. La segunda, sin embargo, es desactivar la conexión Bluetooth de TODOS los dispositivos que llevemos encima, ya sean portátiles, tablets, consolas, etc. Hay que evitar que puedan detectar ninguna señal. Solo así, los ladrones pasarán de largo y no robarán nada.