Las acciones de Ence se desploman por el auge de la tensión comercial

Los inversores castigan a Ence tras el último episodio de la guerra comercial. Las acciones de la compañía de energía y celusosa se desploman cerca de un 5,3% hasta los 3,61 euros por acción, convirtiéndose así en la peor cotizada del Ibex durante la sesión de hoy. El valor de los títulos de Ence se resiente cada vez que se complican las negociaciones entre Estados Unidos y China, ya que éste último país es el mayor mercado mundial de celulosa y la demanda podría verse afectada en caso de desaceleración económica.

Ayer, el presidente estadounidense advirtió que en caso de no firmarse el acuerdo de primera fase con China, subirían nuevamente los aranceles sobre los productos del gigante asiático. El lugar y la fecha de la firma del acuerdo todavía no se ha concretado y a día de hoy, de no haber ningún cambio todavía se producirá una subida de aranceles el próximo 15 de diciembre.

En cuanto Washington desveló el pasado 11 de octubre que se firmaría un acuerdo parcial con Pekín, el Ibex subió un 1,86% mientras que Ence se anotó una revalorización del 4,7% ese mismo día. "Las tensiones comerciales globales están impactando al precio de las materias primas y por lo tanto, empeorando la perspectiva sobre la celulosa", ha afirmado hoy el analista de Renta 4 Pablo Fernández a la agencia de noticias Bloomberg.

En su resultado del tercer trimestre, Ence informaba de lo bajo que está el precio de la celulosa. A finales de octubre, en el caso de la fibra corta se situó en 460 dólares por tonelada (precio neto) en China y en 700 dólares por tonelada (precio bruto) en Europa. En la fibra larga, alcanza los 570 dólares por tonelada (precio neto) en China y los 824 dólares por tonelada (precio bruto) en Europa. "Estos precios netos en China se encuentran en torno a 180 dólares por tonelada por debajo de su media de los últimos 10 años y por debajo del coste estimado de producción de los fabricantes menos eficientes", reconoce Ence.