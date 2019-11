Caixabank pide diálogo para que la tensión en Cataluña no se cronifique

El presidente de Caixabank, Jordi Gual, ha hecho un llamamiento este martes al diálogo para que no se cronifique la situación en Cataluña, puesto que "las tensiones no favorecen el desarrollo productivo".

Gual ha intervenido en el Fórum Europa, donde ha explicado que Caixabank "tiene como divisa" desde su fundación hace 115 años tratar de promover el diálogo y el progreso social mediante la confrontación de alternativas políticas "dentro de la ley". Gual ha confiado en que esto se mantenga en el futuro.

El presidente de Caixabank ha reconocido que en Cataluña se han vivido "momentos difíciles en los últimos años" y ha renovado su llamamiento al diálogo para tratar de solventar "de forma pacífica las tensiones políticas y sociales".

Preguntado por si la entidad ha calculado el impacto que ha tenido en su negocio lo ocurrido desde el 1 de octubre de 2017, día del referéndum de la Generalitat, ha dicho que aún no lo han valorado, y ha insistido en que las tensiones políticas y sociales no son positivas porque alteran la vidadiaria y afectan a los negocios. "Entre todos hemos de tratar de que no se prolonguen", ha dicho.

Días después del referéndum del 1-O, la entidad bancaria decidió trasladar su sede social fuera de Cataluña. Durante su Junta anual de accionistas de 2018, celebrada en Valencia, la compañía catalana aseguró en boca de su presidente que el traslado fue "la mejor decisión" para garantizar la seguridad jurídica.