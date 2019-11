Bank of America: "Los bancos europeos no tienen que temer a libra"

La fría bienvenida que han dado las diferentes autoridades globales a la iniciativa de Facebook de crear libra y el entorno regulatorio que rodea a la banca hará que las entidades financieras de Europa no tengan motivos para temer la llegada de la criptomoneda, según los expertos de Bank of America. "La potencial amenaza que representan las grandes tecnológicas para el sector bancario es una de las preguntas que nos suelen hacer, libra es el ejemplo de una de ellas, somos bastante optimistas respecto a este riesgo para la banca", aseguran.

Los principales motivos para esta ausencia de peligro se trata en opinión de los analistas del "foso regulatorio" que rodea a las entidades financieras tradicionales y de los requisitos de capital que se exigen a las firmas que reciben depósitos. "Esto hace de la banca europea un bocado poco apetitoso para las grandes firmas tecnológicas", opinan.

La tarea de competir en este sector se antoja complicada a ojos de Bank of America. La firma destaca que las autoridades observan a los gigantes de la tecnología bajo el prisma de que si éstos desempeñan la misma actividad que un banco, deberán también de asumir la misma regulación. Una postura a la que se le añade una dosis de desconfianza extra y por ende, de vigilancia, respecto a la forma en la que tratan los numerosos datos que tienen en su poder este tipo de empresas.

No obstante, según los expertos de Bank of America, el sector bancario europeo no está exento de sus propios problemas. La política del banco central y los nuevos negocios disruptivos seguirán haciendo mella en sus ingresos.