Ya está disponible en España la plataforma de videojuegos de Google

En la pantalla, una niña se adentra en un instituto plagado de monstruos para rescatar a su prima. Se trata de Gylt, el videojuego exclusivo de Stadia que junto con otros 11 títulos estará disponible en 14 países a partir de este lunes, al que se sumarán otros 14 títulos antes de finalizar el año. Stadia, la nueva plataforma de videojuegos en streaming de Google, supondrá el desembarco de la compañía en este negocio. Se convertirá así en competidor de otras grandes marcas como Microsoft, Sony, Apple y Amazon, entre otras.

Los juegos de Stadia ya están disponible a partir de este lunes y el martes los usuarios comenzarán a recibir las unidades que hayan comprado en los 14 países donde se llevará a cabo el lanzamiento. En España el precio es de 129 euros, que incluyen un mando y el chromecast necesarios para jugar, además de una suscripción de tres meses a Stadia Pro, la suscripción premium que ofrece resolución de hasta 4K, sonido envolvente 5.1 y juegos gratuitos regularmente. A partir del cuarto mes, dicha suscripción asciende al precio de 9,99 euros al mes.

"Nuestro objetivo es lanzar una plataforma de videojuegos que suponga una experiencia fácil y accesible con juegos de calidad", asegura Virginia Wassmann, de Google Spain. "Lo que con Stadia hemos querido crear es la posibilidad de que obtengas acceso a los videojuegos más populares y que el setting según recibes el dispositivo tanto a la hora de jugar como cada vez que quieras comprar un juego sea fácil, rápido, y que si quieres cambiar de dispositivo en cualquier momento también, que pierdas el tiempo lo menos posible", explica.

De hecho, la principal característica de la plataforma es que permite jugar desde cualquier pantalla, ya sea la de un televisor, un ordenador o un smartphone. Además, la partida se puede transferir de un dispositivo a otro de forma prácticamente inmediata, según asegura la compañía.

Stadia reproduce los juegos directamente en los dispositivos desde los centros de datos de Google. Para jugar en el televisor, por ejemplo, se debe conectar un chromecast ultra y configurar el mando de Stadia desde su aplicación móvil. A continuación, se compra el juego, que comienza a reproducirse al instante sin necesidad de esperas de descarga, con una resolución de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo con colores HDR. Además, el mando se conecta directamente a los servidores de la plataforma sin necesidad de cables, aunque también permite el uso de mandos alternativos o ratón y teclado para jugar desde el ordenador.

Los 11 juegos que Stadia ofrecerá en su lanzamiento, los cuales hizo públicos la semana pasada, serán Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Thumper y Tomb Raider: Definitive Edition.