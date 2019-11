Siemens Gamesa, volátil como el viento

Los molinos marinos son el último grito en el mundo de la energía eólica. Siemens Gamesa, según apuntan los analistas, ofrece un estupendo mix de productos que le permite adaptarse a las condiciones climáticas, lo que le da una ventaja competitiva. Así, no todos los vientos son iguales y esos molinos que se ven al pasar por las carreteras en lo alto de las montañas deben ajustarse a distintos tipos de aire para ser lo más eficientes posibles en la producción eléctrica.

En la eólica marina no faltan las curiosidades. Se mezcla la geología con el periodo de cría de los cetáceos o la cantidad de plataforma continental y el tipo de suelo marino. España no es un sitio especialmente bueno para instalar un parque marino debido a su escasa plataforma: muy pronto empieza a cubrir y, además, los terrenos suelen ser arenosos cuando los molinos necesitan rocas fuertes para ser instalados. Y, luego, tener en cuenta si es zona de paso o cría de grandes mamíferos marinos para no interferir en sus prácticas amatorias.