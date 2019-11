ERC mantiene el 'no' a la investidura de Sánchez

ERC sigue en el "no" a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque, durante la reunión de este martes entre la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el republicano,

Gabriel Rufián, no ha observado "indicio alguno" de que el PSOE "vaya a abandonar la vía represiva" para Cataluña.



Así consta en el comunicado de prensa que la formación independentia ha enviado a los medios una vez terminada la reunión de menos de una hora entre Lastra y Rufián, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.



Tras esta primera toma de contacto, ERC constata que sin estas garantías "no podrá haber en ningún caso un replanteamiento de la postura del grupo republicano en el Congreso".



No obstante, ambas partes coinciden en la necesidad de seguir manteniendo contactos y desde ERC "se espera que esta primera reunión sea la antesala de otras que deberán acabar sucediendo".



En el comunicado, ERC insiste en que su apuesta es "la resolución política del conflicto a través de una mesa de negociación. Y avanzar en materias sociales urgentes bloqueadas en el Congreso y en el Parlament de Cataluña". La reunión se ha celebrado, según ERC, en un clima de "absoluta cordialidad".



El encuentro se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el PSOE con el resto de grupos parlamentarios tras el acuerdo con Unidas Podemos para un gobierno de coalición y de cara a conseguir apoyos a la investidura de Pedro Sánchez.



El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, ya había anunciado como requisitos para la abstención en la investidura la convocatoria de una mesa de negociación política "entre iguales" para abordar el conflicto catalán, donde se pueda discutir de todo, también del derecho de

autodeterminación Con la reunión de ERC este jueves, el PSOE ha retomado los contactos iniciados ayer con PNV y Más País-Compromís y que esta tarde continúan con Teruel Existe, que ha entrado en el Congreso con un escaño.