China y EE UU dan luz verde a Grifols para la compra de Shanghai RAAS

Las autoridades de competencia de EE UU y de China han dado el visto bueno a la operación de entrada de la española Grifols en el capital de su rival china Shanghai RAAS, anunciada en marzo, según comunicó a la CNMV este miércoles el laboratorio catalán. De esta forma, la cotizada en el Ibex 35 da un salto crucial al mercado chino, de gran crecimiento en su mercado de hemoderivados.

A 30 de septiembre, Grifols recibió la autorización por parte de la agencia estadounidense Committee on Foreign Invesment in the United States (CFIUS, por sus siglas en inglés) y este miércoles la Chinese Securities Regulatory Commission (CRSC por sus siglas en inglés), por su parte, dio luz verde. Está previsto que la transacción se cierre antes de que finalice 2019, según informa la empresa.

Grifols y Shanghai RAAS alcanzó en marzo un acuerdo de intercambio de acciones que da a Grifols el control del 26,2% de la empresa china, mientras que esta controlará el 45% de los derechos económicos (y el 40% de los derechos de voto) la filial estadounidense Grifols Diagonostic Solutions. La valoración total del negocio estadounidense de Grifols se ha situado en 4.279 millones de dólares (3.782 millones de euros) por lo que la operación de intercambio de participaciones sería de unos 1.700 millones de euros.

"Para Grifols supone una oportunidad única de continuar su expansión internacional y fortalecer su posición en la República Popular de China, uno de los mercados mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico transfusional", se apunta en un comunicado.

“La operación generará valor para todas nuestras divisiones, especialmente para la división bioscience y para la división diagnostic, por lo que representa un paso adelante en nuestra estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo”, destaca Víctor Grífols Deu, co-consejero delegado del laboratorio.

Además, Shanghai RAAS se convierte en el distribuidor en exclusiva de los productos plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China. El acuerdo incluye el compromiso de la compañía china de implementar la tecnología de Grifols para el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, integrada por 41 centros.

Tras el cierre de la operación, Grifols se convertirá en el segundo mayor accionista de la firma asiática y contará con tres asientos en su consejo de administración, integrado en total por nueve miembros. También tendrá derecho de veto en supuestos como la emisión de acciones, enajenación de activos materiales, fusiones y modificaciones estatutarias. También contará con derecho de suscripción preferente en posibles ampliaciones de capital. Shanghai RAAS, a su vez, contará con un consejero en la filial estadounidense de Grifols.