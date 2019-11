Google Fotos se actualiza: nuevos menús y etiquetado manual de caras

Google Fotos no para y sigue encadenando algunas actualizaciones seguidas que van mejorando poco a poco la que es, para muchos, la mejor solución en la nube para tener todas nuestras fotos y vídeos almacenadas y ordenadas. Y lo más importante, a mano en cualquier dispositivo para disfrutarlas con el móvil, el ordenador, el tablet o lo que sea.

Así las cosas, el de hoy es un update que tiene un poco de todo, tanto en los menús como en algunas opciones que se necesitaban, visto lo ocurrido en anteriores actualizaciones. Es el caso del reconocimiento de caras para organizar todo el material en función de los distintos rostros que es capaz de identificar ese famoso algoritmo que lo puede todo.

Cambios en los menús: más iconos

Lo más evidente que vais a encontrar es el cambio en los menús. Ahora, cuando veamos una foto, podremos deslizarla hacia arriba con el dedo y aparecerán justo debajo una serie de opciones, como son exportar, añadir a un álbum, mover a archivo, usar como..., seleccionar como fondo de escritorio, etc.

Nuevos menús de Google Fotos.

Todas esas opciones estaban colocadas (bueno, y siguen) en el menú que podemos desplegar al pulsar los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior de derecha de la pantalla. En realidad Google Fotos sigue manteniéndolo ahí aunque cuando pulsamos, lo que hace es desplegar los mismos iconos bajo la imagen que podemos ver al hacer ese deslizamiento con el dedo que antes os comentábamos.

Seguramente, Google ha preferido dejar ese viejo método de la versión 4.29 para que todos los que estén acostumbrados a hacerlo con ese atajo, entiendan que ahora ha cambiado. Al principio parece un error de la aplicación, pero con cada nuevo uso queda claro que no es así, que el fin último es acostumbrarnos a esta nueva versión 4.30 de la app.

Ayuda a Google a reconocer caras

El otro cambio que añade esta nueva versión de la aplicación de Google Fotos es que podremos etiquetar las fotos diciéndole a la plataforma quién aparece en ellas. De esta forma no solo mantenemos mejor organizada nuestra biblioteca, sino que ayudamos al algoritmo de los de Mountain View a que sepa identificar mejor todas las caras que vayamos subiendo.

Hay que decir que etiquetar las caras no es lo único que podremos hacer ya que también será posible señalar a nuestras mascotas y decirle a Google Fotos que, eso que no sabe qué es, es un gato, un perro, un hámster, etc.