Cómo encontrar rápidamente en Google Fotos tus recuerdos de otros veranos

Volvemos de vacaciones con los teléfonos llenos de fotos y vídeos: 300, 400, 500 o más archivos que tenemos que sincronizar con la nube de Google, lo que hace que nuestra fototeca vaya creciendo anualmente de forma exponencial. Así que, ¿cómo encontrar rápidamente algún recuerdo de hace cinco, seis o más años?

Desde hace años, las fotos y vídeos pueden grabarse añadiendo la etiqueta GPS que nos dice cuál es la ubicación en el momento de grabarla. De esta forma no solo recordamos dónde estábamos ese día y a esa hora sino que facilitamos su búsqueda cuando lo único que recordamos de "aquel viaje tan divertido en el que Papá se cayó al agua" es el lugar donde ocurrió.

Busca rápidamente en Google Fotos

Así que dicho y hecho. Aunque no tenemos claro el año en el que se produjo aquella anécdota, sí que recordamos nítidamente el lugar: la Piazza Navona o el Coliseo de Roma, la Torre Eiffel de París, las puertas del Palacio de Buckingham en Londres, etc. Por suerte, como llevamos años haciendo las fotos con todos los móviles que hemos tenido con la localización GPS activada, la app de Google sabe perfectamente dónde debe buscar. Y lo hace.

Buscar fotos rápidamente en Google Fotos.

Para hacerlo solo tenemos que abrir la aplicación de Google Fotos en iPhone o Android y, en la caja de búsqueda que veréis en la parte superior, escribir esa ciudad o lugar cuyas fotos queréis volver a ver. Si echáis en falta alguna, es posible que esa imagen se tomara sin el GPS tag activado pero teniendo la fecha de otros archivos, ya tenéis más sencillo ir hasta todo lo guardado ese día.

Gracias a esta búsqueda tendremos todo el histórico de resultados a la vista para esa ubicación concreta y ya solo tenemos que navegar para encontrar las fotos de ese viaje. Es una manera de filtrar y dejar a un lado todos los demás sitios en los que tengamos fotos o vídeos almacenados en la nube sin perder demasiado tiempo.

Este tipo de búsquedas por lugares son las más básicas, pero luego podemos hacer otras más complejas que no siempre acaban dando los mejores resultados. Sobre todo porque Google no es capaz de leer bien lo que hay en las fotos y nos puede ofrecer coincidencias que no tienen nada que ver. Por ejemplo si escribimos "cumpleaños 2010": comprobaréis cómo aparecen una ristra de imágenes con tartas y amigos, o familiares, alrededor. Es lo que tiene la inteligencia artificial.