El ‘vending’ factura 1.430 millones de euros en España, el sexto mercado europeo

La venta automática, esas máquinas que aplacan el hambre entre horas en la oficina o durante una espera en las estaciones de tren, el hospital o cualquier otro edificio público, facturó en 2018 más de 1.430 millones de euros en España, lo que representó un crecimiento interanual del 3,7%, según la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda).

El repunte consolida al país entre los seis mercados más grandes de Europa, por detrás de Francia, Italia, Alemania, Paises Bajos y Reino Unido. Aneda compartió estas y otras estadísticas con ocasión de Vendibérica, la feria internacional del vending, que se inicia hoy en el pabellón 7 de Ifema y que se celebrará en coincidencia con The Eat2Go Show, el único evento del sur de Europa especializado en la industria del food delivery y del take away.

Ambos salones reunirán hasta el viernes 15 a 150 empresas de toda la cadena de valor del sector, desde operadores, fabricantes y distribuidores de máquinas, hasta firmas de alimentación y restauración automática, café y servicios.

Además de España, en la zona expositiva estarán representados China, Egipto, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Los organizadores prevén que la doble cita reciba la visita de 10.000 profesionales de más de 55 países, a los que se sumarán 178 compradores invitados de 12 mercados importadores.

En España hay instaladas más de 376.000 máquinas expendedoras, es decir, una por cada 125 personas, en las que se efectúan 2.900 millones de consumos al año. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, estos aparatos suponen el 3,9% de las compras que realizan los españoles fuera de los hogares.

La feria mostrará en su sección Vía Innova una selección de los 40 productos y servicios más novedosos presentados por los expositores de esta edición, entre los que destacan, por ejemplo, cápsulas de café totalmente biodegradables y una solución para que los usuarios siempre tengan cambio a su disposición.

Como parte del programa de jornadas técnicas, el Foro Vending acogerá esta mañana, de 12 a 14 horas, la presentación del primer estudio sobre la situación en España del negocio de comida a domicilio y para llevar, sus retos y oportunidades.