Burger King lanza en España su Whopper sin carne hecho por Unilever

Burger King lanza hoy en sus cerca de 800 restaurantes de España y en otros 24 países europeos su Whopper hecho sin carne, con lo que se anticipa a McDonald's y se convierte en la primera gran cadena de comida rápida de este tipo en España en ofrecer una hamburguesa sin contener proteína de vacuno.

Una tendencia al alza y que otras compañías del sector ya han introducido, aunque en una escala menor a la de Burger King. The Good Burger, la cadena de hamburgueserías de Restalia con alrededor de 200 restaurantes, lanzó antes del verano la Beyond Burger, hecha de la mano con el productor estadounidense Beyond Meat.

Esta comenzó a cotizar en Wall Street en mayo pasado con una valoración cercana a los 1.300 millones de euros, disparando el interés por este tipo de alternativas en un momento de concienciación respecto al consumo de carne. Su capitalización actual supera los 4.000 millones, cotizando en el entorno de los 76 dólares, lejos eso sí de los casi 235 que llegó a alcanzar en julio. Esta empresa también está detrás de la hamburguesa vegana de Goiko Grill, y se ha asociado con McDonald's en las últimas semanas para lanzar este tipo de producto en sus restaurantes. De momento, ambas compañías han puesto en marcha una prueba en algunos locales de EE UU.

Con Unilever

En su caso, Burger King se ha asociado con Unilever, a través de su filial The Vegeranian Butcher. Esta se encarga de su fabricación en Holanda y de sustir a los 2.500 restaurantes de europa en la que está disponible desde hoy, a un precio superior en 50 céntimos al Whopper Tradicional. La "Rebel Whopper", como la han bautizado, está hecha a partir de ingredientes como la soja, trigo, hierbas aromáticas, cebolla y guisantes, además de aceite vegetal. El resto que componen la hamburguesa son los habituales del Whopper vacuno. Por el momento, la variante vegetal está a prueba, pero desde Burger King se espera que se convierta en una alternativa permanente en sus restaurantes. "Creemos que va a ser un éxito total. Con ello damos una opción más a los consumidores y nos adaptamos a las nuevas tendencias de consumo", ha valorado Borja Hernández de Alba.

La cadena de comida rápida lanzó una opción similar en EE UU en agosto pasado, aunque en ese caso asociada con la compañía estadounidense Impossible Foods. La elección de la filial de Unilever en Europa responde a la necesidad de "surtir a todos los restaurantes europeos de forma eficaz", dicen desde Burger King.