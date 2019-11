Cómo evitar que WhatsApp te expulse por usar nombres 'sospechosos' en los grupos

Todos tenemos decenas de grupos en WhatsApp y, con total seguridad, no somos conscientes del peligro que corren nuestras cuentas en la aplicación si a algún amigo gracioso le da por gastarnos una broma y cambiar su nombre por algo que desde Facebook consideren sospechoso.

Y es que resulta que se están sucediendo en foros de internet los casos de usuarios que afirman haber sido baneados de WhatsApp permanentemente solo por el hecho de pertenecer a un grupo con un nombre sospechoso. ¿Y eso qué significa? Pues que cualquier atisbo de actividad ilícita lo están cortando de raíz, desde la app de mensajería, expulsando a todos los usuarios que formen parte de ese grupo.

Accede a grupos con un único administrador

Eso significa que la broma de un amigo, o la venganza de otro, puede dejarnos sin cuenta de WhatssApp permanentemente y tener que cambiar de número para tener acceso a la aplicación. Y no es una broma, máxime si somos de los que utilizamos el mismo teléfono desde hace 10, 15 o más años. Así que os vamos a contar cómo podéis evitar este riesgo.

Cómo evitar problemas con WhatsApp.

Lo primero es que, en este instante, os salgáis de todos los grupos que ya no tengan actividad, bien porque han pasado muchos años, bien porque no os interese pertenecer a ellos, o bien porque ese círculo de amistades ya no lo frecuentáis. Lo segundo es tomar el control de los grupos en los que participamos y, en caso de no tenerlo, solicitar al administrador que elimine la opción de permitir a cualquier miembro del grupo poder cambiar su nombre y que limite el número de administradores (si es que son más de uno).

Para modificar estos parámetros, solo tenéis que ir a un grupo cualquiera, acceder a su información y, si tenemos privilegios de administrador, veremos una opción llamada 'Configuración del grupo'. Una vez dentro, volveremos a ver otras dos opciones, que son 'Enviar mensajes' y la segunda, que es la que nos importa, 'Editar info. del grupo'.

Esta última opción es la clave. Al pulsar veréis que os aparecen dos opciones: 'Todos los participantes' o 'Solo administradores'. La segunda es la que os recomendamos, para que nadie pueda modificar el nombre del grupo aunque solo sea un instante y WhatsApp, por lo tanto, acabe expulsando a todos los presentes por "violar los Términos de servicio".