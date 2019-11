Jordi Gual alerta del grave impacto económico que genera el populismo

Tres preocupaciones tiene sobre la mesa el presidente de CaixaBank, Jordi Gual: los fenómenos políticos y la aparición del populismo, la digitalización y su impacto en las empresas, y el cambio climático. Así lo manifestó en la conferencia que impartió sobre los retos empresariales en la economía global, durante la inauguración del XVIII Congreso de Directivos CEDE, que se celebra este miércoles en Málaga, y que cuenta con la asistencia de 1.300 directivos y empresarios, y de 370 estudiantes. "Como dirigentes empresariales tenemos una responsabilidad y un compromiso con la sociedad, no nos podemos quedar al margen. Nos encontramos en un momento en el que la legitimidad del sistema está en juego y hemos de contribuir a su sostenimiento.", señaló Gual, que insistió en el momento crucial que vive la sociedad española, que se enfrentan a grandes retos sociales, tecnológicos y económicos.

"Nos ha tocado vivir una enorme época de cambio en nuestra sociedad, con transformaciones que están provocando desorientación, desasosiego, ansiedad y miedo. Estas transformaciones pueden poner en cuestión los sistemas de referencia de la sociedad. Se ha puesto en entredicho el sistema actual y eso lo han aprovechado los extremismos. Es una época en el que registramos el triunfo de la emoción sobre la razón, con conflictos de autoestima en capas de la población ". En opinión de Gual, los populistas ofrecen respuestas aislacionistas y se ha de estar muy alerta porque estas propuestas dañan el sistema económico internacional, se interponen entre la colaboración entre los países. "Los liderazgos de carácter populista tienen implicaciones económicas en las relaciones entre países. Estos movimientos suelen favorecer la fragmentación económica, con el establecimiento de barreras al comercio, a la inmigración y a las inversiones, favorecido la balcanizacion del mundo". Otras consecuencias negativas, apuntó, son la fragmentación y que "ponen en cuestión nuestros sistemas de democracias liberales y la economía social. Desde la empresa no debemos ser ajenos a estas tendencias y tenemos que ayudar a mantener el sistema que tantas ventajas nos ha otorgado a la sociedad".

La segunda gran cuestión para el presidente de CaixaBank es la digitalización. Los cambios tecnológicos vividos en los últimos años generan inquietud por lo que puede afectar a cuestiones como los actuales puestos de trabajo. Es la revolución de los datos, como prefiere llamarlo Gual, que implica una disminución del coste de almacenarlos, procesarlos y tratarlos. "Esta revolución está afectando drásticamente a nuestra sociedad". En el ámbito de los impactos en la sociedad, destacó dos aspectos: la propiedad de los datos, "¿son de las personas que los generan o pertenecen a las empresas que los tratan?", y cómo usarlos, cuestiones, ya que ambas afectan a la competitividad de las compañías. Además, hizo especial hincapié en la cuestión de la privacidad: "El gran reto es tener un tratamiento armónico entre los distintos grandes bloques económicos del planeta", aludiendo a que la privacidad no se trata igual en todos los países, citando como ejemplo a EEUU y China, con una regulación mucho más laxa. "Esto pone claramente en desventaja competitiva a Europa". Y añadió que en el mundo de los negocios, los datos suponen una revolución disruptiva. "En la banca llevamos tiempo preparándonos y no nos dedicamos a compartir datos. Nosotros usamos los datos del cliente para trabajar siempre en su interés, con transparencia, con un uso escrupuloso de sus datos y garantizándole que ningún tercero accederá a sus datos sin su consentimiento. En cuanto al tercer desvelo, Gual puso el foco en el cambio climático y la transición energética. "Ha calado rápidamente, como el populismo, debido a las redes sociales, que han actuado como un factor difusor de elemento de concienciación. La evidencia científica es clara, lo que no hemos enfatizado de manera suficiente es que este ajuste va a tener costes muy significativos a corto plazo. Abordarlos exige políticas económicas muy bien diseñadas para que sea una transición ordenada y justa, para que el coste se reparta de manera equitativa entre la sociedad". ¿Cuál es el papel del sector financiero en este reto?, se pregunta Gual. "Jugamos un papel importante como evaluadores del riesgo que somos en la banca, y como dirigentes empresariales tenemos una responsabilidad y un compromiso con la sociedad, no nos podemos quedar al margen. Nos encontramos en un momento en el que la legitimidad del sistema está en juego y hemos de contribuir a su sostenimiento. Nuestra misión es contribuir al progreso de toda la sociedad y al beneficio financiero de nuestros clientes. Debemos alcanzar una rentabilidad, sí, pero no la meta, es el medio. Ser rentables de manera sostenida a largo plazo", agregó, a la vez que reclamó mayor reconocimiento para la clase empresarial. "El sector público tiene gran protagonismo y el sector privado

debe jugar un papel esencial para que aumenta la confianza en el sistema, y para ello necesitamos empresas responsables, comprometidas con el entorno".