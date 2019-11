Los analistas creen que IAG se cubrirá de la volatilidad en América Latina

No es momento para vender acciones de IAG tras la sonante compra de Air Europa por 1.000 millones de euros anunciada ayer por el grupo aéreo español-británico. El 76,7% de los analistas recomienda comprar, 23,3% restante mantener y ninguno vender, según el consenso de analistas que recoge la agencia Bloomberg.

El banco Barclays sostiene que la operación tiene el objetivo estratégico de reforzar el posicionamiento de IAG en mercados centrales. Para eso utilizará los beneficios de su estructura para generar ingresos y costes al alza en la búsqueda de márgenes y retornos en cada compañía del grupo.

La entidad financiera advierte que IAG tardará cuatro años en llevar a Air Europa a los estándares con los que cuenta el grupo británico-español, aunque asegura que las ganancias aumentarán ya desde el primer año. "Esta adquisición presenta una fuerte oportunidad de consolidación para Iberia con el fin de mejorar la amplitud de la oferta de clientes fuera de Madrid", valora Barclays, que recomienda comprar acciones de la compañía.

Credit Suisse, por su parte, sostiene que el acuerdo impulsará el liderazgo del mercado en Europa-América Latina, con un total del 26% de cuota de mercado, frente al 19% que posee la unión de Air France y KLM, aunque la entidad suiza advierte de una posible alianza entre Air France-KLM con LATAM en la que las tres empresas llegarían al 27%.

Credit Suisse, que sitúa un precio objetivo de 572 euros desde los 470 euros actuales en la cotización de IAG en la Bolsa de Londres, también valora de manera positiva que IAG fortaleza su centro en Madrid al ampliar su 'hub' de operaciones.

En el mismo sentido opina Bank of America. Para la entidad estadounidense, el 'hub' en Madrid le permitirá competir a IAG con Amsterdadm, Francfórt y París, donde la alianza hispano-británica no domina esos mercados. Bank of America le sitúa a IAG un precio objetivo de 577 euros desde los 470 euros actuales.

Bank of America cree que la compañía tardará cinco años en lograr sinergias de ingresos, al igual que la entidad suiza, que agrega que los costes de implementación tardarán cinco años (uno más que la previsión de Barclays), sostiene que IAG ya ha realizado adquisiciones "exitosas" que se complementaron, como la compra de Aer Lingus y la británica British Midland Limited (BMI).