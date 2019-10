El número de gestoras en España marca récord ante la reconversión financiera

La CNMV lanzó en septiembre una guía técnica con el fin de agilizar la autorización de nuevas entidades, no solo de gestoras, sino también empresas de servicios de inversión El propio organismo supervisor reconoce que en ocasiones hay problemas porque “un número importante de proyectos presenta problemas que dificultan su tramitación ágil y eficaz, bien por la complejidad del expediente concreto, por no estar lo suficientemente maduro (...) o porque la documentación que se presenta no alcanza un grado suficiente de calidad”. Inverco, la asociación de fondos de inversión y de pensiones, señala en un comentario sobre la guía técnica que el 20,3% de las gestoras se ha autorizado en los últimos tres años. “Esta realidad (...) obliga a reflexionar sobre si los medios de los que dispone la CNMV son suficientes para atender ágilmente a esta importante labor”, señala, para reclamar después más medios para el organismo que preside Sebastián Albella.